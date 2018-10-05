К отопительному сезону готовность номер один

В Краснодаре под председательством спикера городской Думы Краснодара Веры Галушко прошло традиционное планерное совещание, на котором депутаты обсудили готовность многоквартирных домов и объектов социальной сферы города к предстоящему отопительному сезону.

Как отметил директор Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, к началу отопительного сезона филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» планирует ввести в эксплуатацию шесть котельных. Для снижения нагрузки в центральной части Краснодара модернизирована котельная по улице Октябрьской, 26, которая примет дополнительную нагрузку и обеспечит бесперебойное теплоснабжение потребителей центральной части города. Вдвое вырастет мощность после реконструкции котельных по улице Агрономической, 1, где установили новый котел мощностью 3 Гкал/час. Модернизированы котельные по улицам Тополиной, 46, Захарова, 1, Свободной, 76/2 и первому проезду Лиговскому.

Большая работа, по словам директора филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Виталия Харченко, была проведена на теплотрассе из ТЭЦ в центр города, где были проблемы в прошлом отопительном сезоне. Там было заменено порядка 350 труб диаметром 800 мм. Проведены гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ в направлении Пашковского и Комсомольского микрорайонов, КСК, Черемушек и центра города. На надземных теплотрассах заменена изоляция на тепловых сетях общей протяженностью более 15 километров. Практически во всех многоквартирных жилых домах Краснодара с центральным отоплением выполнена промывка отопительных систем, произведены гидравлические испытания, опрессовка внутридомовых инженерных систем.

Проведен большой объем работ при подготовке к предстоящему отопительному сезону и АО «Краснодартеплосеть». В этом году, по словам генерального директора предприятия Сергея Сироджова, в Краснодаре начал реализовываться проект по замене магистральной теплотрассы от КТЭЦ по всей ее протяженности — 8,3 км. Полностью заменен наиболее проблемный сплошной участок длиной четыреста метров. В течение последующих шести лет в соответствии со схемой вся теплотрасса будет заменена на новую. Готовы к отопительному сезону и все котельные.

Директор по производству ООО «Городская управляющая компания — Краснодар» Анатолий Александров рассказал, что УК начала подготовку многоквартирных домов к новому отопительному сезону с 1 апреля. И на сегодняшний день к зиме полностью готово 3304 многоквартирных дома.

К отопительному сезону подготовлены в полном объеме и объекты социальной сферы: школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры. Об этом на совещании доложили руководители соответствующих управлений и департаментов.

В ближайшие дни Ростехнадзор начнет проверку городских объектов на предмет готовности к работе во время отопительного сезона, по итогам которой и будет приниматься решение о выдаче Краснодару паспорта готовности. В краевом центре отопительный сезон для населения в соответствии с погодными условиями традиционно планируется с 10—15 октября текущего года. Для социальной сферы отопительный сезон начинается раньше и по заявочному принципу — как правило, в период с 5 октября 2018 года.

Председатель городской Думы Вера Галушко обратила внимание обоих руководителей ресурсоснабжающих организаций, что в период отопительного сезона не должно быть никаких ограничений предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов, особенно по теплоснабжению, из-за нескольких нерадивых неплательщиков. Находить рычаги воздействия на них необходимо, но не нарушая права других законопослушных жильцов. При этом работу с безответственными гражданами необходимо проводить и дальше, в том числе и в судебном порядке.

Второй вопрос, который рассмотрели депутаты на планерном совещании, касался замены и поверки приборов учета потребления газа и воды. Генеральный директор АО «Краснодаргоргаз», депутат городской Думы Краснодара Александр Семенко пояснил, что о необходимости произвести поверку, как правило, извещает примерно за два месяца поставщик коммунальной услуги в своей квитанции. Кроме этого, срок очередной поверки отражен в паспорте на прибор учета. Снятие и установка счетчика обычно производятся в течение трех дней.

Что касается сроков поверки счетчиков горячей и холодной воды, то они четко регламентируются действующими законодательными актами. Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко рассказал, что для осуществления поверки нужно обратиться либо в «Водоканал», либо в специальную организацию, которая аттестована (о чем имеется документальное подтверждение) на выполнение поверочных работ.

Поверку водомера необходимо произвести по окончании срока действия, который также указывается в квитанции. Стоит также отметить важный факт, о котором забывают или просто не знают потребители услуг: срок поверки счетчиков устанавливается не с момента его установки и начала работы, а со дня его выпуска и упаковки на заводе-изготовителе.

Людмила МЕЦЛЕР