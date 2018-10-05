У памяти в плену достойном…

В день шестого сентября, печально отмеченный в истории Краснодара применением душегубок в 1942 году, стартовала акция памяти о трагической гибели мирного населения Краснодарского края и Республики Адыгея, ставшая традиционной в течение семи лет. В этом году она посвящается 75-летию освобождения наших регионов от немецко-фашистской оккупации.

Ее участники — Объединение ветеранов силовых ведомств «ОСО ВМВ», ветеранские организации УФСИН России по Краснодарскому краю, УФСБ России по Краснодарскому краю, Краснодарская краевая общественная организация ветеранов органов внутренних дел и Внутренних войск, региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Краснодарскому краю, Межрегиональная ассоциация общественных объединений «За солидарность в борьбе с экстремизмом и терроризмом!», Межрегиональная общественная организация «Кировцы», Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Тахтамукайского района, Краснодарская краевая общественная организация «Научно-поисковый центр „Щит и Меч“», Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, патриотическая организация автомотолюбителей и автоколлекционеров «Караван». С каждым годом увеличивается число участников этой акции, не прерывается связь поколений.

Идейный вдохновитель и основатель проведения акции — заместитель председателя ветеранской организации УФСИН России по Краснодарскому краю, член президиума Совета ветеранов Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Краснодарскому краю — майор внутренней службы в отставке О. Б. Марченко, дед которого погиб в душегубке, в Выселковском районе…

В связи с трагическими событиями, связанными с 76-й годовщиной начала фашистского террора в отношении мирных жителей Краснодарского края и Адыгеи во время Великой Отечественной войны, с 12 августа по 27 ноября 2018 года — выезды в места массового применения душегубок, проведение уроков мужества, поминальных литий на братских могилах.

Фашисты помимо краевого центра применяли душегубки в станице Березанской Выселковского района, в детской больнице близ хутора Третья Речка Кочеты Усть-Лабинского района — 42 жертвы, в Ейске были замучены 214 детей, больных костным туберкулезом, в станице Гостагаевской Анапского района — 134 мирных жителя…

В Адыгейской автономной области фашисты умертвили шесть тысяч мирных жителей, из них — две тысячи детей.

В этих местах печали и будут проводиться акции памяти «Преступлениям фашизма нет срока давности».

Краснодар

Двадцать третьего августа в Чистяковской роще краевого центра, на мемориале-памятнике 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора, прошел ежегодный урок мужества с учащимися средней школы №10 (директор — Лариса Петровна Швачко) и лития об упокоении погибших, которую отслужил иерей храма Сергия Радонежского Рустик Фенченко.

Поминальный дым тонкими дрожащими струйками устремился в выцветшее от августовского зноя небо, вслед медленно уплыли триста двадцать белых шаров, словно дань загубленному фашистами детству… В тон настроению участников акции памяти прозвучала музыкальная композиция, подготовленная сотрудниками Культурного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю: «Светом скорби нашей пусть озарятся имена павших…», которую озвучил собравшимся оператор, лейтенант внутренней службы Виталий Савельев.

Со вступительным словом — экскурсом в историю к собравшимся обратилась преподаватель средней школы №10 Н. И. Шевченко.

Выступления участников митинга О. Б. Марченко, А. А. Кузина, С. А. Нудного, Н. Д. Бекух, М. А. Джурило и других были объединены главной идеей мероприятия: память о жертвах фашизма хранится в наших сердцах, и горечь этой памяти передается молодому поколению — продолжателям борьбы за мир, которым предстоит также противостоять терроризму и экстремизму!

Учащиеся средней школы №10 воплотили в образы стихотворную балладу о детском концлагере Саласпилсе, а талантливая учащаяся Краснодарской музыкальной школы имени С. В. Рахманинова Эвелина Хачатурова исполнила песню «Верните память». Столько печали и недетской грусти выплеснулось на участников митинга!

У поэта Геннадия Кубанцева есть строки, посвященные оккупации краевого центра:

Полгода издевались оккупанты,

Тринадцать тысяч краснодарцев полегли,

Семь тысяч задохнулись в душегубках,

Которые фашисты изобрели…

Прошедшие десятилетия — секунды для вечности. Но почему так устойчив миф, тиражируемый краевой прессой, что душегубки — газенвагены впервые были применены в Краснодаре и крае?

Писатель Алексей Толстой, представлявший в 1943 году на Ставрополье и Кубани Чрезвычайную комиссию по расследованию злодеяний фашистов, писал в своей статье «Коричневый дурман», впервые опубликованной 5 августа 1943 года в газете «Правда», о том, что в Ставрополе душегубки были впервые применены 10 июля 1942 года, в Киеве, Харькове и Риге — с января 1942-го, в Керчи — весной 1942 года.

Темно-серые автомобили-душегубки — по сути промышленный и экономически оформленный конвейер смерти. Из исторических документов, по свидетельству фашистов, мы знаем, что они считали этот способ «легкой смертью». Но только впервые в стране, в Краснодаре, на открытом судебном заседании, проходившем с 14 по 18 июля 1943 года, известие о применении душегубок, благодаря присутствовавшим журналистам, вышло на мировой уровень.

В Краснодаре душегубки сначала появлялись на улицах города по пятницам (хваленая немецкая пунктуальность!), а потом они курсировали со своим печальным грузом каждый день. Особенно часто газенвагены появлялись перед бегством гитлеровцев в январе 1943 года…

Серое низкое небо нависло над холодным январским утром. Во дворе тюрьмы — хмурые солдаты с автоматами. Обычно погрузкой жертв в душегубки руководит заместитель шефа краснодарского гестапо, начальник тюрьмы капитан Раббе. При посадке им приказывают раздеться, заявляя, что везут в баню.

Голые люди по скользким ступеням поднимаются в кузов, бросая последние взгляды в набухшее снеговыми тучами небо. Они еще не знают, что видят январское утро в последний раз в своей жизни. Точку в ней поставят фашисты…

В кузов грузовика, обитый изнутри железом, с дизельным двигателем загружали обычно до 60—80 человек. Через решетку в полу по специальной трубе в кузов поступали отработанные газы, содержащие окись углерода. Несчастные задыхались за считанные минуты…

Память листает свои страницы, потемневшие от слез. Но еще живы те, кто помнит. «Мы у памяти в плену достойном…» — краснодарский архитектор Владимир Иванович Малыгин (Творческая мастерская Влада Малыгина), создатель поклонных крестов в нашем крае и не только, благодарит судьбу, что познакомился с людьми, воскрешающими смертные минуты безвинно замученных, воскрешающими страницы исторической памяти.

Выселковский район

Ранним утром шестого сентября, жаркого не по осеннему времени, колонна в составе ретроавтомобилей с флагами России и Кубани выдвинулась из Краснодара в Выселковский район. На братской могиле жертв фашизма 1942—1943 годов под поселком Заречным Выселковского района состоялся урок мужества и была проведена лития по погибшим протоиереем Владимиром Потаповым из местного храма Святого мученика Иоанна Воина, построенного силами общественности в память трагических событий августа 1942 — февраля 1943 гг.

На этом уроке мужества, берущем в плен сердца, присутствовали педагоги и учащиеся средних школ: №3 станицы Березанской, №4 поселка Заречного, №1, 2, 17 из районного центра Выселки.

На уроке мужества выступили О. Б. Марченко, краевед и директор Дома культуры Н. И. Дюжев, заместитель главы администрации Выселковского района А. А. Тарапина, впервые принявшая участие в акции, и. о. главы администрации Березанского сельского поселения В. В. Молоканов, А. А. Кузин, В. И. Замараев С. А. Нудный, А. И. Бекух, ветеран Великой Отечественной войны Н. И. Скляр, местный предприниматель и активный помощник в проведении патриотических мероприятий Ю. А. Титяк.

Стучались в души слова музыкальной патриотической композиции, подготовленной специально для акции сотрудниками Культурного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю, которую представил капитан внутренней службы Юрий Бочко: «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир…»

Поклонный крест памяти невинно убиенных 353 сотрудников и пациентов Березанской психоневрологической больницы установлен в лесополосе и белым росчерком возносится к небу. Дорога к нему тянется по бездорожью — обочинам фермерских полей (фашисты свои жертвы в душегубке везли напрямую, чуть более километра!). Небо простирается в бездонную высь выцветшей от жары голубизной. У природы нет срока давности, та же картина была и много лет назад…

Жительница поселка Заречного Татьяна Павловна Лилитко помнит рассказы соседей, переживших войну. Бывшая сотрудница Березанской психоневрологической больницы Лидия Николаевна Комаркова осталась жива чудом, что, впрочем, ей поставили в вину после окончания войны. Она рассказывала, как душегубка приезжала за пациентами больницы только по ночам, как сотрудники прятали несчастных, ходивших самостоятельно, в камышах вдоль реки.

— Вы — хранители памяти,— говорит краснодарцам депутат местного райсовета, директор ООО «Русь», благотворитель Юрий Анатольевич Титяк,— открыли аспект новой жизни нашего поселка, станицы! Вы — команда, и держим равнение на вас! Мы, жители поселка, уже привыкли к посещениям бравых офицеров-ветеранов, ухаживаем за памятником.

А. А. Кузин, председатель ветеранской организации УФСБ России по Краснодарскому краю, отметил, что «добрые дела могут делать только добрые люди, Олег Борисович Марченко мыслит масштабно, он вкладывает душу в проведение акции памяти! Вместе мы — сила.

— То, что мы делаем сегодня,— сказал Николай Иванович Скляр, участник Великой Отечественной войны,— для будущих поколений! Эта акция волнует сердца людей, молодежи, ведь ее участники оживляют печальные страницы истории, когда на нашу землю упала тень фашистской чумы и покрыла ее безымянными могилами и памятниками погибших советских людей…

— Мы в прошлом году присоединились к акции,— рассказал Аслан Инверович Бекух, член Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, ветеран МВД. — Это для нас не только живое и активное патриотическое взаимодействие, но и проявление крепкой дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

— Мы живем в такое время,— продолжает волнующую тему ветеран педагогического труда, краевед Александр Семенович Шкляр,— что, если сейчас не расскажем юным гражданам о минувшем, потом уже никто не расскажет. Года летят быстро!

Директор березанского Дома культуры Николай Иванович Дюжих читает свои стихи, посвященные жертвам оккупации, безвинно погибшим.

— Я тут вырос, но только от участников акции узнал о происшедшей здесь трагедии! Это потрясло до глубины души… К памятнику безвинно замученным теперь обязательно приведу своих детей, их у меня трое,— с волнением говорит ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу», майор внутренней службы в отставке Борис Борисович Федутинов.

Среди присутствующих людей на братской могиле, около поклонного креста, под палящим полуденным солнцем словно ветерок пролетел. Святая связь времен и душ, видящих сверху…

Татьяна ШИРШОВА, заслуженный журналист Кубани, участник акции памяти

Фото автора

На снимке: на уроке мужества в поселке Заречном.