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СЮЖЕТ ДНЯ

Вдохновение, подаренное учителю

Пятница, 05 октября 2018 00:35
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Вдохновение, подаренное учителю

В начале октября в краснодарском клубе «На Парусной» прошло неординарное занятие. Ребята, занимающиеся здесь под чутким руководством педагога Татьяны Сигнур, создавали сувениры для своих учителей. Свои работы дети подарят любимым наставникам в День учителя.

Примечательно, что одна из учениц — Амели Оганесян даже поучаствовала в Международном творческом конкурсе ко Дню учителя «Благодарим учителей». Она создала замечательный рисунок под названием «Осеннее вдохновение» (куратор — педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» Т. И. Сингур»).

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