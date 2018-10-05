Судебные приставы оказывают правовую помощь

Работники отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели прием граждан в Краснодарском региональном отделении «Ассоциации юристов России» ул. Красноармейская, д. 55/1, офис 140/4.

Вопросы, с которыми обращались жители города и края, традиционно охватывали широкий круг жизненных проблем. Помимо темы взыскания алиментов, граждан интересовали особенности погашения кредитных платежей и налогов. Среди прочего, в ходе оказания правовой помощи работники Управления давали разъяснения по вопросу постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ.

Сразу несколько заявителей пришли проконсультироваться по поводу оплаты административных штрафов. С внедрением системы видеофиксации на дорогах края, всё больше автомобилистов получают извещения о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Многие не удосуживаются оплатить их в срок, что становится причиной возбуждения исполнительных производств. В результате, все обратившиеся получили квалифицированные юридические консультации.

Следует отметить, что Управление ФССП России по Краснодарскому краю проводит большую работу по содействию гражданам в решении вопросов, относящихся к компетенции службы. Дни оказания бесплатной юридической помощи проводятся службой судебных приставов регулярно и такая практика будет продолжена.