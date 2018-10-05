Семья судебного пристава получила награду за подвиг деда

Награда шла до родных героя более 70 лет. Петр Гостев — дед судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП России по Краснодарскому краю Сергея Белозорова — ушел на войну в 17 лет, в 1943-м.

При освобождении Крыма был ранен в ногу, но после госпиталя вернулся на фронт и дошел с боями до Германии. Боевые медали и ордена — простое и зримое доказательство подвигов, совершенных Петром Федоровичем в аду военного лихолетья.

В семье героя всегда знали про еще один орден Славы, который почему-то так и не вручили ему при жизни. Восстановить справедливость помогли современные информационные технологии. Родные Петра Гостева нашли сведения о его боевом пути в интернете, потом направили запрос запрос в Министерство обороны...

И вот в сентябре 2018-го в Доме культуры Белоглинского района Краснодарского края состоялось вручение удостоверения о награждении Петра Гостева Орденом Славы 3 степени. В торжественной церемонии участвовали глава муниципального образования Белоглинский район, а также военный комиссар Белоглинского и Новопокровкого районов Краснодарского края.

Со слезами на глазах внук героя Великой Отечественной — судебный пристав Сергей Белозоров — вместе со всей своей большой семьёй получил награду за военные подвиги и пролитую кровь деда. Она навсегда останется семейной реликвией.