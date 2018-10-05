В Сочи построят тростниковую лодку

Пересечь сразу несколько морей на ней планирует немецкий ученый Доминик Герлитц. Необычной исторической экспедицией он хочет доказать, что еще во времена Геродота древние египтяне плавали на восток Черного моря, чтобы доставлять металлы. Гипотеза о том, что древние мореплаватели могли пересекать Атлантический океан на парусных судах, принадлежит норвежскому археологу Туру Хейердалу. В середине 20-го века он с командой энтузиастов отправился в опасное путешествие. Немецкий ученый Доминик Герлитц планирует продолжить дело известного археолога в наши дни. Международной команде из 12 человек предстоит преодолеть около трех тысяч километров на четырехметровой тростниковой лодке. Маршрут стартует из Сочи и пройдет через три моря - Черное, Мраморное и Эгейское. Конечная цель путешественников - остров Крит в Греции. Подготовка к экспедиции сейчас проходит в Германии.

- Отрабатывается важнейшая функция судна - разворачиваться как по ветру, так и против ветра, нужно учиться выполнять без движущей силы мотора, лодке необходимо сохранять устойчивость, - рассказал немецкий ученый Доминик Герлитц.

Приступить к строительству лодки планируют в марте следующего года. Материал привезут из Боливии. Как только судно будет готово, команда отправится в историческое путешествие.

Ирина СИЗОВА