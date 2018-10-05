Наталья Костенко: «Стратегия развития агротуризма на Кубани требует корректировки»

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко приняла участие в заседании круглого стола по проблемам развития агротуризма, организованного министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в рамках крупнейшего сельскохозяйственного события «Кубанская ярмарка».

В крае действует Концепция развития агротуризма до 2025 года. В рамках ее ежегодно проводится бизнес-конференция «Школа агротуризма» - с целью популяризации этого направления, вовлечения в него предпринимательского и фермерского сообщества, обсуждения лучших практик реализации проектов и обмена опытом . На сегодняшний день в регионе действует 90 объектов сельского (аграрного туризма). Основные его направления - конные прогулки, рыбалка, винные и чайные туры, пасеки, разведения сельскохозяйственных животных и т.д.

По мнению Натальи Костенко, на Кубани совершенно верно определена важность развития агротуризма, но потенциал его еще далеко не раскрыт. Поэтому стратегию его развития необходимо постоянно корректировать, привязывая ее к практике, к потребностям туристов и возможностям сельских жителей.

«Пока туристов, желающих окунуться в сельскую жизнь, немного. Потому что люди не понимают что получат. Сейчас, в основном, агротуризм — это рыбалка и шашлыки на природе. А хотелось бы иметь возможность для жителей села сбывать свою продукцию, а для потребителей - получать уникальный туристический продукт. - говорит депутат. - Сегодня хорошо развивается винный туризм в территориях черноморского побережья края, потому что есть главное - стабильный туристический поток. А дальше все зависит от твоего умения создать уникальное пространство, разместить интересную рекламу, предложить интересный продукт. А вот в районах, удаленных от федеральных трасс, гораздо сложнее. Поскольку нет стабильного посещения, что бы ты не придумывал, все это будет не рентабельно. И тут нужна помощь государства — в организации потока туристов, в популяризации экологического. В определении стратегии развития, чтобы турист ехал в определенное место, понимая, что он там получит. Мы обсуждали на «Кубанской ярмарке», что агротуризм лучше развивать кластерно вокруг узнаваемого бренда — например, винный туризм — вокруг Абрау-Дюрсо. А рыбалку — возле наших азово-черноморских рыбных районов — Приморск-Ахтарска, например. Пасечный и чайный — вокруг Сочи и Дагомыса».

Что касается кубанских фермеров, то они пока не знают, как и чем привлекать туристов и не видят экономической выгоды в аграрном туризме. Для них важнее, куда пристроить урожай. Но когда будет стабильный поток туристов, то фермер поймет, что потребитель идет к нему сам, чтобы купить его овощи, мясо, рыбу или съесть их на обед в виде хорошо приготовленных блюд, или увезти с собой. Но чтобы это работало, нужно делать супер-продукт, который требует хорошей бизнес-концепции и вложения хороших денег. Ни необходимых компетенций, ни возможности получить кредит для старта у многих кубанских предпринимателей сегодня нет.

«Прежде всего, нам надо определиться, на какого потребителя мы ориентируемся, кто наш клиент? И тогда станет понятно, в каком направлении двигаться, на что делать упор и куда вкладывать деньги, развивать туры выходного дня, встраивать объекты агротуризма в существующие туристические маршруты или создавать новые - под исключительно гастрономическое направление. В целом познавательный и школьный туризм у нас недооценены в крае, и их вполне можно совместить с аграрным, обеспечив необходимый массовый турпоток на первом этапе. Опыт других стран тоже во многом можно перенять, там точно знают, какой продукт и для кого представляют. Нужны кредиты, методическая бизнес-помощь, чтобы четко просчитывать экономику таких предприятий, конечно, хорошо проработанная реклама, в том числе социальная, для привлечения туристов и пропаганды преимуществ сельского стиля жизни. В Израиле, к примеру, умеют вокруг одного древнего камня такую легенду создать, что к нему туристы толпами ходят. А у нас на Кубани легенды и придумывать не надо, у нас история, культура, традиции такие богатые, что все само идет в руки, надо только уметь научиться это подавать и продавать», - говорит Наталья Костенко.