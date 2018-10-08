В Краснодаре горячий показ мод под мостом «потушила» полиция

Необычный и экстравагантный модный показ стал украшением вечера 6 октября в Краснодаре. Проходил он, как и задумывали организаторы, на улице под Тургеневским мостом.

Эпатажное дефиле вне подиума привлекло не только зрителей, но и стражей порядка Сотрудники полиции прибыли на место, очевидно, намереваясь разогнать собравшихся. В итоге, организаторы отделались легко – полицейские запретили использовать звукоусиливающее оборудование и жечь бочки, тем самым лишив показ мод музыки и освещения.

При этом бочки правоохранители потушили сами. Для этого они использовали заготовленные заранее.

- Показ состоялся в тишине и в свете фар автомобиля. Горящие по сценарию бочки были потушены сотрудниками прямо во время показа, что придало пикантности этому событию. Тут хочется отдать должное бдительным сотрудникам за исполнение служебного долга! – рассказали организаторы необычного модного показа в Краснодаре.