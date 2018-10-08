В Сочи продлят пляжный сезон до конца октября

В Сочи сохраняется теплая погода для осени, температура морской воды +21 С°.

По словам мэра, на курорте расположено 194 пляжных территорий. Из них 109 пляжей санаторно-курортных организаций, 85 — муниципальных. На всех установлены более 500 камер, кнопки тревожной сигнализации, заключены договоры с частными охранными предприятиями.

По информации управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города, с начала года в Сочи отдохнули более 5 млн человек, в том числе летом — более 4 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.