Кубань встречает прессу

Традиционной горилкой, свежим салом, солеными огурчиками и спелыми яблоками в минувшее воскресенье кубанские репортеры встречали в Сочи участников форума современной журналистики "Вся Россия-2018". На этот форум приехало более 1200 представителей отечественных средств массовой информации - сотрудников газет и журналов, радиостанций, студий телевидения, информационных агентств и интернет-сайтов.

- В рамках форума пройдет более сотни мероприятий. Это многочисленные встречи, пресс-конференции, обучающие семинары, кинопоказы и многое другое. Уверен, что форум станет важным шагом в развитии отечественной журналистики, - заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

- Мы очень рады, что российским журналистам понравилось встречаться на гостеприимной кубанской земле. Каждую осень они приезжают в Сочи, чтобы вместе с коллегами обсудить проблемы прессы. Это уже стало прекрасной традицией нашей страны, - считает председатель Краснодарского краевого отделения Союза журналистов России Диана Горбань.

В ближайшие дни на форуме современной журналистики "Вся Россия-2018" пройдет целая серия дискуссий и заседаний за круглыми столами. Особый интерес вызывают мастер-классы лауреата Государственной премии СССР, космического журналиста Владимира Губарева, политического обозревателя Центрального телевидения СССР Александра Тихомирова, народного артиста России, кинорежиссера Карена Шахназарова, военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.

Ирина СИЗОВА.

На снимке: Кубанские журналисты встречают в Сочи своих коллег, участников форума "Вся Россия-2018".

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