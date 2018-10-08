Игра в прятки не удалась

Очередному должнику из Курганинского района Краснодарского края не удалось скрыться от судебных приставов.

Неплательщик алиментов не пожелал добровольно являться в суд. По всей видимости, безответственное отношение к родительским обязанностям породило у него опасную иллюзию вседозволенности. Гражданин попросту не оценил серьезность поступившей из суда повестки. А когда пришли судебные приставы, он стал прятаться. И вот тут произошло самое интересное.

Прибыв по адресу нахождения должника, в хуторе Южном, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Курганинского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю застал на месте только гражданскую жену безответственного отца.

Женщина клятвенно уверяла работника Службы, что кроме нее в доме нет никого, но, как говорится, что-то не сходилось. Внимательно осмотревшись по сторонам, судебный пристав заметил две тарелки на кухонном столе. Было очевидно, что здесь обедали двое... Не обращая более внимания на отговорки женщины, представитель Закона приступил к осмотру дома.

И тут судебного пристава ждал настоящий сюрприз. Открыв дверцу обычного бельевого шкафа, он обнаружил там свернувшегося в три погибели взрослого мужчину. Последовала классическая немая сцена. Судебный пристав и должник некоторое время просто смотрели друг на друга с нескрываемым изумлением: один пытался понять, как взрослый человек может поместиться в маленьком шкафу, да еще в столь невероятной позе, второй не мог поверить, что его всё-таки нашли.

Когда изумление прошло, работник Службы порекомендовал должнику выйти из этого своеобразного подполья, после чего препроводил его в суд.