Конкурс вакансий собрал более сотни претендентов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв.

С самого утра на входе в Управление царил ажиотаж. Более 100 претендентов со всего края решили попробовать силы на ниве государственной гражданской службы. Все кандидаты прошли письменное тестирование, задания которого формировались индивидуально, с учетом категории должностей, на которые претендуют граждане. Единым лейтмотивом во всех тестовых заданиях без исключения была обязанность каждого работника службы знать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе основные для ФССП России Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Конкурсная комиссия, в которую вошли начальники отделов аппарата во главе с заместителем руководителя Управления Ю.Ю. Куниным, принимала окончательное решение по каждому кандидату по совокупности результатов тестирования и собеседования.

Следует отметить, что часть претендентов на конкурс – работники Управления, претендующие на замещение должностей в порядке служебного роста.

Конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на регулярной основе. Информация о проведении очередного конкурса заблаговременно размещается в региональных и местных средствах массовой информации, а также на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Об Управлении» - «Порядок прохождения государственной службы». Там же представлен полный перечень документов, необходимых для поступления на службу, требования к кандидатам, а также список вопросов для каждой группы должностей.

Результаты нынешнего конкурса будут размещены на официальном интернет-сайте Управления не позднее, чем через 7 дней.