Рок поднялся в горы

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи продолжил традицию одного из знаковых музыкальных событий страны – фестиваля «Арт-Платформы». За многолетнюю историю в нем принимали участие такие известные артисты как Земфира, группы «Агата Кристи», «Lumen», «Мураками» и другие. В горах Сочи фестиваль прошел на новой высоте. Причем в прямом смысле слова. Сцена для выступлений артистов на «Роза Хутор» была создана на отметке более 1000 метров над уровнем моря. Культовое музыкальное мероприятие состоялось в рамках традиционного праздника осени «Октоберфест».

- Фестиваль закрывает большой сезон весенне-летних рок-фестивалей. «Арт-Платформа» существует с 94-го года, начиналось мероприятие на Урале, в Магнитогорске, затем проходило в Москве. Сегодня фестиваль впервые добрался до Сочи. Здесь очень хорошо совпадают все параметры, возможности, ландшафт и желание музыкантов снять видео с такой картинкой, с которой ни в Екатеринбурге, ни в Москве не получится. Поэтому коллективы приехали с большой охотой, не только из близлежащего Краснодара и Сочи, но и из разных городов Поволжья, Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Москвы, Ставрополя. На лицо – федеральный охват, - рассказал член жюри фестиваля «Арт-Платформа», журналист и продюсер Александр Кушнир.

На участие в фестивале «Арт-Платформа» на курорте «Роза Хутор» было подано 60 заявок от рок-коллективов со всей страны. Для выступлений были отобраны 15 лучших. Анатолий Бейников с группой Sanctum приехали в горы Сочи из Волгограда. Окончательно сформированная в 2017 году группа уже успела стать участниками фестивалей «ВолгаРок», «Горячая осень» в Астрахани и даже самого известного «Нашествия» и получила любовь многих зрителей.

- Нам здесь все очень нравится. Яркие, бурные впечатления и от фестиваля и от самого места. Рок с детства интересовал меня и моих товарищей. Мы стараемся внести в классическое исполнение собственные аранжировки, в итоге получается то, что многим нравится. А это значит, что рок-жив, - поделился впечатлениями участники фестиваля «Арт-Платформа» из Волгограда Анатолий Бейников.

В состав экспертного жюри мероприятия вошли музыкальные эксперты, продюсеры, рок-исполнители и создатели фестиваля «Арт-Платформа». Среди победителей - коллективы из Сочи, Йошкар-Олы, Москвы, Донецкой народной республики, Ростова-на-Дону, Ставрополя. В качестве призов – денежные вознаграждения, помощь в съемках клипа и отдых на курорте «Роза Хутор». За два дня фестиваля «Арт-Платформа» в горах Сочи его гостями стали около трех тысяч любителей рока. Организаторы планируют сделать необычное мероприятие на курорте «Роза Хутор» традиционным.

Ирина СИЗОВА