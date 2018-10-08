〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Рок поднялся в горы

Понедельник, 08 октября 2018 14:26
Оцените материал
(0 голосов)
Рок поднялся в горы

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи продолжил традицию одного из знаковых музыкальных событий страны – фестиваля «Арт-Платформы». За многолетнюю историю в нем принимали участие такие известные артисты как Земфира, группы «Агата Кристи», «Lumen», «Мураками» и другие. В горах Сочи фестиваль прошел на новой высоте. Причем в прямом смысле слова. Сцена для выступлений артистов на «Роза Хутор» была создана на отметке более 1000 метров над уровнем моря. Культовое музыкальное мероприятие состоялось в рамках традиционного праздника осени «Октоберфест».

- Фестиваль закрывает большой сезон весенне-летних рок-фестивалей. «Арт-Платформа» существует с 94-го года, начиналось мероприятие на Урале, в Магнитогорске, затем проходило в Москве. Сегодня фестиваль впервые добрался до Сочи. Здесь очень хорошо совпадают все параметры, возможности, ландшафт и желание музыкантов снять видео с такой картинкой, с которой ни в Екатеринбурге, ни в Москве не получится. Поэтому коллективы приехали с большой охотой, не только из близлежащего Краснодара и Сочи, но и из разных городов Поволжья, Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Москвы, Ставрополя. На лицо – федеральный охват, - рассказал член жюри фестиваля «Арт-Платформа», журналист и продюсер Александр Кушнир.

На участие в фестивале «Арт-Платформа» на курорте «Роза Хутор» было подано 60 заявок от рок-коллективов со всей страны. Для выступлений были отобраны 15 лучших. Анатолий Бейников с группой Sanctum приехали в горы Сочи из Волгограда. Окончательно сформированная в 2017 году группа уже успела стать участниками фестивалей «ВолгаРок», «Горячая осень» в Астрахани и даже самого известного «Нашествия» и получила любовь многих зрителей.

- Нам здесь все очень нравится. Яркие, бурные впечатления и от фестиваля и от самого места. Рок с детства интересовал меня и моих товарищей. Мы стараемся внести в классическое исполнение собственные аранжировки, в итоге получается то, что многим нравится. А это значит, что рок-жив, - поделился впечатлениями участники фестиваля «Арт-Платформа» из Волгограда Анатолий Бейников.

В состав экспертного жюри мероприятия вошли музыкальные эксперты, продюсеры, рок-исполнители и создатели фестиваля «Арт-Платформа». Среди победителей - коллективы из Сочи, Йошкар-Олы, Москвы, Донецкой народной республики, Ростова-на-Дону, Ставрополя. В качестве призов – денежные вознаграждения, помощь в съемках клипа и отдых на курорте «Роза Хутор». За два дня фестиваля «Арт-Платформа» в горах Сочи его гостями стали около трех тысяч любителей рока. Организаторы планируют сделать необычное мероприятие на курорте «Роза Хутор» традиционным.

Ирина СИЗОВА

Прочитано 32 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Конкурс вакансий собрал более сотни претендентов В Анапе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по подозрению в невыплате заработной платы »
Наверх