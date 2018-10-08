В Анапе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по подозрению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «О.М.П. Интернэшнл», который подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам предприятия (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях, в период с января по апрель 2018 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 16 сотрудникам организации. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 3,5 миллиона рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовных дел о невыплате заработной платы и возмещение потерпевшим ущерба является одним из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.