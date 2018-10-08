В Анапе отпраздновали 100-летие со дня образования уголовного розыска

В Анапском линейном отделе МВД России на транспорте прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию годовщины со дня образования уголовного розыска в системе МВД России.

Более 15 сотрудников уголовного розыска полиции на транспорте в Анапе получили памятные знаки, выпущенные ограниченной серией специально к знаменательной дате.

«Трудно переоценить ту работу, которую выполняют сотрудники уголовного розыска. Каждый из них рискует своей жизнью в поисках правды и преступников. Не зря уголовный розыск - одно из важнейших подразделений в полиции, сотрудники которого всегда с готовностью идут на помощь коллегам из других отделов», - отметил начальник АЛО МВД России на транспорте Игорь Пленкин.

Также в этот день прошла встреча с ветеранами Анапского ЛО МВД России на транспорте. Их вклад в становление линейного отдела велик. Одни из них, рискуя жизнью, внедрялись в группировки преступников, чтобы поймать главаря-убийцу, другие по горячим следам раскрывали преступления против жизни и здоровья граждан, доказывая день за днем, что нарушение закона не останется безнаказанным.

24 ветерана АЛО МВД РОССИИ на транспорте получили памятные знаки «100 лет уголовному розыску России», 4 из них также награждены памятным знаком «300 лет полиции».