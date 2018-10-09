Новые проекты — новые возможности

В Муниципальном органном зале состоялась церемония официального вступления в силу трехстороннего Соглашения между Краснодаром, Карлсруэ (Германия) и Нанси (Франция), а также Договора о побратимстве Краснодара и Нанси. В церемонии приняли участие мэры городов Евгений Первышов, Франк Ментруп и Лоран Энар.

— Сегодня мы ратифицируем уникальное Соглашение о трехстороннем сотрудничестве между Краснодаром, Нанси и Карлсруэ, подписанное год назад, и Договор о побратимстве с Нанси, который также был заключен осенью прошлого года. И делаем это с полным основанием, поскольку прошедший год был наполнен многими успешно реализованными проектами в разных сферах и областях. Это событие, уверен, станет новым этапом в реализации совместных проектов, цель которых — мир, дружба и взаимопонимание между жителями наших городов,— сказал Евгений Первышов.

На церемонии ратификации соглашения и договора присутствовали председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместители главы краевого центра, представители делегаций из Карлсруэ и Нанси.

Обербургомистр Карлсруэ Франк Ментруп напомнил, что побратимские отношения с Краснодаром, которые развиваются уже больше четверти века, отмечены на высоком уровне: в сентябре министры иностранных дел России и Германии вручили Франку Ментрупу и Евгению Первышову в Берлине почетные грамоты за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между двумя странами.

— Сегодня, ратифицируя это соглашение, подтверждаем, насколько серьезно мы принимаем эти партнерские отношения. Это большой подарок нам, жителям Карлсруэ, и в то же время большой вклад в дело взаимопонимания между народами России, Германии и Франции, который распространяется далеко за пределы наших городов,— сказал Франк Ментруп.

Карлсруэ и Нанси уже более шестидесяти лет объединяют партнерские связи. В 2015 году во время празднования трехсотлетнего юбилея образования Карлсруэ родилась идея выстроить сеть городов-побратимов. Тогда Краснодар и Нанси сделали первые шаги навстречу друг другу. А в 2017 году было принято решение о заключении договора о побратимстве.

Перед тем, как ратифицировать договор, мэр Нанси, министр в отставке Лоран Энар поздравил всех присутствующих с тем, что Краснодар стал городом-миллионером.

— Я надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться в области науки и медицины, промышленности и цифровых технологий, а также многое принесет для молодежи. Это сотрудничество требует большой работы, и все мы должны вносить в него вклад — не только руководители городов, но и простые граждане,— сказал Лоран Энар.

Фото Ярослава ПОТАПОВА