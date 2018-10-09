Вениамин Кондратьев: «Быть житницей России ко многому обязывает»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном открытии Кубанской ярмарки, которая прошла в выставочном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре.

Центр гастрономического туризма

По словам Вениамина Кондратьева, в этом году ярмарка собрала более восьмисот сельхозтоваропроизводителей, которые представили качественную натуральную продукцию, выращенную на Кубани.

— Быть житницей России ко многому обязывает: получать рекордный урожай зерновых, собирать половину всех яблок в стране и треть овощей. На плечах каждого кубанца ответственность за то, что край должен накормить всю страну,— сказал губернатор, отметив, что стабильное развитие АПК во многом зависит от мер господдержки. В этом году субсидии на развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств края составят порядка 1,3 миллиарда рублей.

— Фермеры должны завоевывать доверие покупателей, уметь конкурировать. Уверен, что сегодня у вас есть новые горизонты для развития: продукция фермеров края сможет зайти на внутренний рынок страны и даже вытеснить импорт. Товары под брендом «Сделано на Кубани» будут продаваться во всех уголках России,— заявил глава региона.

Юрий Бурлачко от имени депутатов ЗСК поприветствовал организаторов и гостей мероприятия. Он отметил, что с каждым годом выставка становится насыщеннее, расширяется ее деловая программа.

— На эти четыре дня столица Кубани превращается в центр гастрономического туризма. Желаю всем участникам успехов, а гостям — ярких впечатлений и удачных покупок,— заключил председатель краевого парламента.

После церемонии открытия Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко посетили выставочные павильоны, пообщались с сельхозпроизводителями.

Увеличить объемы несырьевого экспорта

В рамках деловой программы прошедшего мероприятия состоялся круглый стол с представителями регионального Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, АО «Российский экспортный центр».

Как отметили на совещании, согласно национальному проекту по экспорту, перед Кубанью стоит задача увеличить объем несырьевого экспорта почти в два раза к 2024 году.

По словам начальника Управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого Министерства сельского хозяйства Сергея Михайлова, у региональных переработчиков в этом вопросе есть существенный резерв. Они готовы расширять как географию, так и объемы поставок.

— Краевые перерабатывающие предприятия ежегодно выпускают более 3,5 тысячи наименований продукции: мясной, молочной, кондитерской, масложировой, консервной, сахарной. Основные отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности работают согласно международным требованиям, что позволяет продукции конкурировать на европейском рынке,— отметил Сергей Михайлов.

Он добавил, что отдельные наименования продукции переработчики края успешно экспортируют уже на протяжении многих лет. Например, мороженое поставляется в государства СНГ, Китай, Германию, Монголию; сгущенные молочные консервы — в страны Прибалтики, СНГ, Румынию, Германию, Китай, Вьетнам, Израиль, Канаду и США; молочная, колбасная и кондитерская продукция отправляется в страны СНГ.

Для того чтобы помочь региональным производителям, создан государственный институт поддержки несырьевого экспорта — АО «Российский экспортный центр», которое оказывает правовую и консультационную поддержку в сферах логистики, таможенного администрирования, сертификации, патентования и возврата.

Также в дни проведения ярмарки прошел круглый стол «Роль женщины в развитии АПК Краснодарского края», организатором которого выступил Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы РФ Наталья Боева и Светлана Бессараб.

Заместитель руководителя департамента Анастасия Шишмарева отметила, что в рамках реализации первого этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017—2022 годы предусмотрено проведение мероприятий, направленных на вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность.

Фонд развития бизнеса Краснодарского края проводит обучающие мероприятия, в этом году реализовал проект «Мама-предприниматель». В 2019 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи планируется проведение дискуссии «О роли женщин в развитии предпринимательства в Краснодарском крае».

Приоритетное направление

В рамках Кубанской ярмарки прошел круглый стол, на котором обсудили развитие кооперации между предприятиями пищевой промышленности и производителями упаковки.

Организатором встречи выступил Департамент промышленной политики Краснодарского края. В дискуссии приняли участие представители краевых органов власти, администраций городов и районов, предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, а также производителей упаковочной продукции Кубани.

— На сегодняшний день в регионе производится полный спектр упаковочной продукции, потребителем которой могут быть предприятия пищевой промышленности. В условиях рынка высокой конкуренции необходимо развивать кооперацию между кубанскими производителями данных отраслей. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и предприятий региона в целом,— обозначил задачу руководитель Департамента промышленной политики края Иван Куликов.

В ходе круглого стола представители предприятий пищевой промышленности обозначили потребности в качественном гофрокартоне, специальном нанесении изображений на упаковку, производстве жестяной банки нужного формата. Кроме того, производители продуктов питания нуждаются в праздничной и сувенирной упаковке, а также упаковочном материале в небольших партиях.

Департамент промышленной политики выступил с инициативой организации программы кооперации между производителями. Планируется, что в ней будет задействовано также Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, администрации муниципальных образований.

Первые мероприятия запланированы на ноябрь этого года. Они пройдут на территории Тимашевского района и будут включать выставку, экскурсии на предприятия, деловые встречи.

— Каждая из сторон должна быть информирована о производственных потребностях и возможностях друг друга. Это позволит наладить и модернизировать производство с максимальной точностью. Власти края готовы содействовать в организации площадок для прямого диалога, а также оказывать меры господдержки,— сказал Иван Куликов.

Глава ведомства также напомнил, что производство упаковки является одним из приоритетных направлений развития промышленности на Кубани.