Расширить границы населенных пунктов

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание, на котором обсудили вопросы изменения категории для земельных участков, включенных в границы населенных пунктов, а также увеличения территорий населенных пунктов за счет земель сельхозназначения.

В мероприятии приняли участие представители Департамента по архитектуре Краснодарского края, Росреестра, кадастровой палаты, а также муниципальных образований.

Так, в настоящее время в крае установлены границы всех населенных пунктов. Однако 107 из них в двадцати муниципалитетах не внесены в Государственный кадастр недвижимости. Также не изменена категория земель для более чем 63 тысяч участков общей площадью 88,98 тысячи га. Таким образом, их кадастровая стоимость остается ниже, чем должна быть, соответственно платежи за землю остаются на прежнем заниженном уровне.

Кроме того, участники совещания обсудили целесообразность включения в границы населенных пунктов площадей из земель сельскохозяйственного назначения, которые уже предусмотрены генеральными планами для перспективного развития на долгосрочный период. Зачастую такое планирование не позволяет осуществить предоставление земельных участков, в том числе продление существующих договоров аренды.

Основная проблема внесения границ населенных пунктов в государственный кадастр — их пересечения с землями лесного фонда, а также с многоконтурными земельными участками, например, федеральными автомобильными дорогами.

— Такие случаи необходимо выявить и следует рассмотреть возможность разделов пересекаемых земельных участков. Осуществить эту работу необходимо органам местного самоуправления,— подчеркнул Сергей Болдин.

Также вице-губернатор поручил в течение месяца завершить работу по изменению категорий земель, направив в кадастровую палату перечни участков, включенных в границы населенных пунктов в соответствии с генпланами.