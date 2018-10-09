Импульс для развития животноводства

На прошлой неделе в Лабинском районе с участием спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко и вице-губернатора Андрея Коробки состоялось выездное заседание комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. На повестке дня стояла одна тема: перспективы развития животноводства в нашем регионе в связи с принятием в начале этого года краевого закона, направленного на стимулирование данной отрасли.

Мероприятие прошло на базе ООО «Агрофирма „Прогресс”», одного из ведущих предприятий России в сфере коневодства (оно включено в пятьдесят лучших конезаводов Восточной Европы) и в последнее время наращивающего обороты в звероводстве, свиноводстве и выращивании крупного рогатого скота. Надо сказать, что в Лабинском районе, как и на других территориях предгорной зоны, традиционно было достаточно мощное животнводство.

Руководитель агрфирмы «Прогресс» Александр Неженец поделился с гостями своим опытом развития успешного семейного бизнеса в сфере животноводства. Сегодня предприятие приносит в бюджет Лабинского района треть всех доходов, что получает муниципалитет. Об эффективности деятельности ООО «Агрофирма „Прогресс”» говорит тот факт, что на каждый рубль получаемых от государства субсидий приходится более пяти рублей налогов, которые оно со сторицей возвращает обратно.

Александр Неженец провел для председателя ЗСК Юрия Бурлачко, заместителя главы администрации Андрея Коробки вице-спикера ЗСК, председателя профильного комитета Александра Трубилина, депутатов ЗСК, а также представителей муниципалитета экскурсию по племенному конному заводу и ферме по откорму крупного рогатого скота абердин-ангусской породы.

Мясным животноводством хозяйство занимается всего второй год. Сейчас у агрофирмы «Прогресс» 812 табунных лошадей, а также 2129 голов крупного рогатого скота, в том числе 983 коровы. В сравнении с началом года численность мясного скота в хозяйстве увеличилась на 828 голов. В «Прогрессе» проводят научные исследования для снижения затрат при выращивании животных, здесь работают над совершенствованием системы их кормления.

Как отметил Александр Неженец, одна из проблем, с которой сталкивается предприятие,— ограниченное количество земли, которую можно пустить под пастбища, а также высокая стоимость ее аренды.

Надо сказать, что на заседании аграрного комитета ЗСК были рассмотрены многие проблемные вопросы, с которыми сталкивается как агрофирма «Прогресс», так и другие животноводческие предприятия отрасли.

Открывая заседание, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что животноводство на сегодняшний момент не является лидирующей отраслью краевого АПК. И хотя оно является одним из трудоемких в аграрной сфере, на Кубани есть сегодня все предпосылки для динамичного роста показателей в нем. С этой целью и принят в текущем году краевой закон «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края».

— Закон направлен на создание условий эффективного развития животноводства, увеличения поголовья, насыщения рынка качественной животноводческой продукцией, удовлетворение потребностей населения продукцией отечественного производства и наиболее полную загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

В своем выступлении он отметил, что в общем объеме сельхозпродукции доля товаров животноводства сегодня составляет всего 26,5 процента.

— В дореволюционной России, затем в советское время Кубань давала более 750 тысяч тонн мяса. Сегодня потолок — 500 тысяч тонн, и мы радуемся. Хотя по большому счету точек роста в этой отрасли еще очень много. И надо выяснять, что препятствует развитию животноводства в нашем регион,— считает спикер кубанского парламента.

По его мнению, назрела необходимость корректировки расходования доходной части бюджета, финансирования отрасли. Бюджетных средств, выделяемых сегодня на развитие животноводства, а в этом году это менее одного миллиарда рублей, крайне недостаточно. Оно требует значительно большего финансирования и нуждается в господдержке.

С этим мнением как раз согласен руководитель агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец:

— Даже небольшое увеличение господдержки будет способствовать взрывному росту производства животноводства. Это то, на что я и многие руководители предприятий отрасли очень надеемся,— отметил он.

Как сказал в своем выступлении региональный министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, в настоящее время разработана Концепция развития животноводства в Краснодарском крае. Это своеобразный подробный «план работы» с конкретными показателями, к которым на Кубани должны прийти к 2023 году.

Внимание в нем уделено всем направлениям этой отрасли, но приоритет отдан наращиванию производства молока и молочной продукции.

Министр отметил, что имеющейся государственной поддержки для выполнения индикативного плана сейчас недостаточно. Значительно увеличить производство молока можно за счет строительства новых сельхозпредприятий, в том числе оборудованных специальными роботизированными комплексами.

— В производстве мяса и молока нужно дойти хотя бы до показателей начала девяностых. Пока отстаем от них примерно на 200—250 тысяч тонн в год по мясу и на 420 тысяч тонн в год по молоку. Это отставание надо сокращать, думать об обеспечении продовольственной безопасности. За счет внутренней миграции население Кубани увеличивается, а производство мясной и молочной продукции сокращается. Это в корне неверно. Надо предпринимать активные действия, субсидировать, помогать сельхозпроизводителю, а не сидеть и ждать, когда все проблемы сами собой разрешатся,— подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

О проводимой работе по реализации закона о животноводстве рассказали также вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и председатель аграрного комитета Законодательного Собрания Александр Трубилин. На том, какие факторы влияют на воспроизводство и сохранность и увеличение поголовья продуктивных сельскохозяйственных животных, рассказал руководитель Департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

На заседании было высказано немало предложений, которые направлены на решение проблем предприятий, занимающихся животноводством.

Подводя итог заинтересованному и продуктивному обсуждению проблемы, руководитель кубанского парламента дал оценку текущему положению дел в отрасли.

— Сказать, что достигли грандиозных результатов, нельзя. Мы только в начале пути. Но уже сегодня по тому же молоку удалось увеличить финансирование производства более чем на сто миллионов рублей. У Минсельхоза амбициозные планы. Главная задача сейчас — сдвинуть с мертвой точки эти процессы,— резюмировал Юрий Бурлачко.

Согласно разработанной Концепции развития животноводства в Краснодарском крае, планируется достичь к 2023 году: поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород — в количестве 50 тысяч, поголовья телят — не менее восьмидесяти на сто голов коров, поголовья свиней — до трех миллионов, увеличения поголовья овец и коз — в два раза. А к 2030 году предстоит выйти на производство 2,1 миллиона тонн молока и 850 тысяч тонн мяса.

Участники выездного заседания приняли соответствующее решение, в котором рекомендовали комитету ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию продолжить работу по контролю за ходом реализации принятого закона и провести детальный анализ исполнения показателей животноводческой продукции и наличия поголовья в рамках социально-экономического развития муниципалитетов за последние девять месяцев и по итогам всего 2018 года.

Краевому Минсельхозу предстоит принять меры по увеличению объемов финансирования мероприятий, связанных с дальнейшим развитием животноводства, организовать работу по вовлечению в хозяйственную деятельность пустующих скотоводческих ферм, внедрить передовые технологи мясного животноводства и увеличить пастбищные площади для выпаса животных и заготовки кормов.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА