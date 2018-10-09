Винодельческая отрасль: особое место в экономике региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель совета Союза виноделов и виноградарей России Борис Титов приняли участие в VIII Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо.

В мероприятиях форума также приняли участие президент Российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, депутаты Госдумы, руководители профильных предприятий — всего более тысячи человек.

Основными темами саммита стали изменения в законодательстве, регулирующие отрасль, меры государственной поддержки, перспективы создания специализированного органа по развитию виноградарства и виноделия.

— Сегодня главное — объединить виноградарство и виноделие в едином регуляторном режиме,— отметил Борис Титов. — Это позволит заниматься реестровыми виноградниками, урожаями вина, контролировать его качество, проводить лицензирование. В этом вопросе я надеюсь на поддержку краевой власти.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для Краснодарского края как главного винодельческого региона страны изменения в законодательстве имеют особое значение. Губернатор напомнил, что Кубань собирает половину российского винограда и производит столько же вина. В этом году планируется увеличить объем производства еще на двадцать процентов.

— Отрасль занимает особое место в экономике региона. Она дает пять миллиардов рублей налогов, десять тысяч рабочих мест, в основном в сельской местности. За последние два года серьезно увеличилась господдержка, погектарные ставки выросли в 4—5 раз,— сказал глава региона.

Он добавил: для кубанских производителей важно, чтобы изменения в законодательстве касались в том числе установления минимальной розничной цены на бутылку вина, а также определения четких правил работы отрасли.

— Безусловно, нужно контролировать алкоголь, но именно крепкие напитки. А вино нуждается в развитии и продвижении. Чрезмерное регулирование здесь ни к чему не приведет,— подчеркнул губернатор.

Также в саммите Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на необходимости создания условий для формирования «винного патриотизма».

— Нам нужна скоординированная общая политика по продвижению российского вина, условия, которые позволят «винному патриотизму» сформироваться. И оставить этот процесс просто на откуп рынку будет неправильно,— считает губернатор.

По мнению главы края, здесь необходимы совместные усилия виноделов, общественных объединений и представителей власти. Краснодарский край готов оказывать максимальное содействие в этом вопросе, создавать условия для того, чтобы отечественные производители обеспечивали страну настоящими винами и шампанскими, акцентировал Вениамин Кондратьев.

Так, в нынешнем году в регионе будет заложено больше двух тысяч гектаров — это самый высокий показатель за последние семь лет. При этом половина саженцев отечественных сортов.

Общая площадь виноградников в крае составляет 25,4 тыс. га. За последние пять лет валовое производство винограда выросло на 25 процентов — с 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн. Виноградарством в крае занимается 212 хозяйств, в том числе 65 специализированных и 147 КФХ. Основные виноградарские и винодельческие предприятия находятся в Темрюкском районе, Анапе, Крымском районе, Геленджике и Новороссийске. Финансирование отраслей в 2018 году составило более 430 млн рублей.

В рамках всероссийского саммита виноделов и виноградарей в Абрау-Дюрсо прошел Международный дегустационный конкурс.

В состав жюри соревнований вошли ведущие мировые винные эксперты, такие как Оз Кларк, Педро Бальестерос Торрес, Эсси Авеллан, Даррел Джозеф, Йозеф Косарка.

По итогам конкурса фанагорийские вина удостоены двух золотых, семи серебряных и одной бронзовой медали. В числе лидеров красное ликерное вино «Винтаж Портвейн 2015», выдержанное сухое бело вино «Крю Лермонт Рислинг 2015».

Серебряных медалей удостоены выдержанное сухое красное вино «101 оттенок красного Саперави 2016» категории ЗНМП «Сенной», выдержанное сухое красное вино «101 оттенок красного Каберне Совиньон 2015», выдержанное сухое белое вино «100 оттенков белого Шардоне 2016», выдержанное сухое белое вино «Крю Лермонт Шардоне 2016» категории ЗНМП «Сенной», сухое красное вино «Автохтон Красностоп 2016» категории ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», а также российские игристые вина «Фанагория Экстра-брют розовое 2014» и «Фанагория Экстра-брют белое 2014».

Бронзовым медалистом стало российское игристое вино «Blanc de Blancs брют 2017» белое категории ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров».