Высокое качество управления финансами

На основании комплексной оценки планирования и исполнения бюджета, управления госдолгом и госсобственностью, прозрачности бюджетного процесса и реализации указов президента Министерством финансов РФ Краснодарскому краю присвоена высшая степень качества управления региональными финансами.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, на сегодняшний день этот рейтинг один из самых значимых в региональном управлении.

— Край оказался в лидерах в результате большой и целенаправленной работы по мобилизации доходов бюджетов всех уровней, управлению госдолгом, повышению эффективности расходов краевого бюджета,— отметил заместитель главы региона.

Заместитель руководителя региона также пояснил, что успех Кубани во многом обеспечен тем, что в 2016 году была проведена полная ревизия расходов на мероприятия госпрограмм, полностью погашена кредиторская задолженность по региональному бюджету. Кроме того, край вошел в число субъектов, достигших наилучших результатов социально-экономического развития территорий.

— Мы и теперь продолжаем совершенствовать региональный финансовый менеджмент. Повышенное внимание уделяем поддержке муниципальных образований, используя стимулирующие механизмы предоставления межбюджетных трансфертов. В прошлом году край оказал муниципалитетам существенную помощь в погашении кредиторской задолженности по местным бюджетам. В этом году просроченной кредиторской задолженности нет,— сообщил Игорь Галась.