Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание, на котором обсудили меры пресечения фактов самовольного строительства и ограничения этажности объектов при застройке приморских зон.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин, главы Сочи, Анапы, Новороссийска, Геленджика, а также Ейского, Туапсинского, Темрюкского и Приморско-Ахтарского районов.

Первый заместитель главы региона напомнил, что в конце сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении этажности при застройке прибрежных территорий. Руководителям муниципалитетов рекомендовано при подготовке правил землепользования и застройки ограничить высотность объектов до четырех этажей. Речь идет о строительстве капитальных объектов жилья и апартаментов в трехсотметровой полосе от берегов Азовского и Черного морей.

— Такие меры назревали давно. Они помогут нам сохранить морскую панораму городов, остановить неконтролируемую застройку,— подчеркнул Андрей Алексеенко. — Сейчас необходимы четкие графики и планы реализации этого распоряжения.

Он добавил, что по поручению губернатора разработан соответствующий законопроект, документ направлен на рассмотрение в ЗСК.

Кроме того, на совещании обсудили уже принятые изменения в законодательстве, касающиеся борьбы с самостроями. В частности, теперь обязанность по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями возложена на застройщика. В случае, если установить его невозможно, эту работу будет проводить собственник земельного участка, где возведен самострой.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что любая застройка на побережье должна находиться на постоянном контроле муниципальных и краевых властей.

— Необходимо принимать все имеющиеся меры для того, чтобы у нас не появлялось новых самостроев. А те, кто уже нарушил закон, должны понести ответственность,— акцентировал первый вице-губернатор.