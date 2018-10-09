Борьба с контрафактом как защита интересов экономики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Геленджике совещание по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае.

Перед заседанием губернатор осмотрел складское помещение для изъятой спиртосодержащей продукции в городе-курорте. Выявленный контрафактный алкоголь хранится здесь до решения суда о конфискации или уничтожении товара. Всего в 2018 году в Геленджике было конфисковано семьдесят тонн контрафактной продукции, это на десять тонн больше, чем в прошлом. Такая динамика свидетельствует о повышении качества проверочных мероприятий в торговых точках, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

— Всего с начала года в крае выявлено больше одного миллиона сто тысяч литров нелегального алкоголя. Это на 23 тысячи литров больше, чем за аналогичный период прошлого года,— отметил глава региона в начале совещания.

Он уточнил, что наибольшее количество контрафакта изъяли в Туапсе, Армавире, Успенском районе, Сочи. При этом есть муниципалитеты, где отметка близится к нулю: это Каневской, Приморско-Ахтарский, Усть-Лабинский, Тбилисский, Славянский и Отрадненский районы. А в Выселковском и Калининском районах в этом году не выявлено ни одного литра нелегального алкоголя. По словам губернатора, в этом вопросе необходимо усилить работу на местах, организовать совместные внеплановые проверки и рейды.

— Побороть черный рынок алкоголя можно, выступив единым фронтом. Здесь не может быть межведомственной разобщенности. Прежде всего необходимо закрыть границы региона: в этом году только на Успенском посту ДПС пресекли ввоз в край почти 150 тысяч литров нелегального алкоголя. Прошу весь силовой блок также подключиться к работе в этом направлении. При необходимости усилим пост современными техническими средствами досмотра,— обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский, в текущем году было закрыто четырнадцать подпольных цехов по изготовлению фальсифицированной продукции. Проверяются не только заводы и точки продаж, но и частный сектор. Также рассмотрено на четверть больше уголовных дел. С начала года выявлено свыше двухсот преступлений в этой сфере, материалы направлены в суд, 165 лиц привлечено к уголовной ответственности.

Руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко добавил, что также были вынесены представления на должностных лиц, допустивших нарушение закона. Вместе с тем никто из них не понес наказания.

По словам Вениамина Кондратьева, в этом вопросе необходимо разобраться в ручном режиме и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Также на совещании отметили, что с начала года краевым Департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкогольной продукции проведено порядка 2,8 тысячи мероприятий по мониторингу объектов торговли и общественного питания на предмет выявления торговли незаконной продукцией. За аналогичный период прошлого года таких мероприятий было всего двести десять.

— Мы кратно увеличили количество проверок торговых точек. Сумма штрафов выросла вдвое — до 72 миллионов рублей. А главное — в судебном порядке стали лишать лицензий тех, кто не хочет торговать в рамках закона,— подчеркнул губернатор.

Как пояснил руководитель профильного ведомства региона Роман Куринный, внесены соответствующие изменения в законодательство.

— Добавлено основание для приостановления действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции за неуплату штрафа, назначенного за нарушение в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,— добавил Роман Куринный.

С начала года действие лицензий было приостановлено в отношении двадцати организаций. По словам руководителя департамента, это оказалось действенным механизмом по взысканию штрафов. В результате добровольной оплаты в бюджет поступило более полутора миллионов рублей.

По словам губернатора, очевидно, что такой алгоритм работы показывает положительные результаты. Однако эту деятельность необходимо усилить.

— Нужны меры, которые позволят к проблеме фальсификата и контрафакта уже никогда не возвращаться. Это ваша зона ответственности,— обратился глава региона к Роману Куринному.