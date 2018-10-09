Служить России, служить закону!

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский от имени губернатора региона Вениамина Кондратьева поздравил курсантов Краснодарского университета МВД России с принятием присяги.

Также в торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД РФ по краю Виталий Наумейко, заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по краю Александр Кондратенко и вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

— У вас есть великолепный профессорско-преподавательский состав, традиции учебного заведения — все условия, чтобы получить необходимое для предстоящей профессиональной деятельности. В будущем вы сможете принять участие во всероссийских и международных мероприятиях, которые часто принимает наш край,— отметил Алексей Копайгородский.

В этом году ряды курсантов университета МВД пополнили 288 юношей и девушек. Это будущие следователи, эксперты-криминалисты, участковые, оперуполномоченные, сотрудники ГИБДД.

Перед Государственным флагом РФ и знаменем вуза первокурсники поклялись защищать права и свободы человека и гражданина, а также достойно выполнять служебные обязанности. Начальник университета Александр Симоненко и почетные гости вручили курсантам первые служебные удостоверения. В ходе мероприятия прошло возложение цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

В завершение курсанты прошли торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра.