Обменялись опытом

Делегация Кубани во главе с министром культуры Краснодарского края Викторией Лапиной с рабочим визитом посетила Астраханскую область.

Стороны обсудили вопросы совместных программ в рамках реализации национального проекта «Культура», формирования межрегиональных мероприятий и включения их в государственные программы. Также речь шла о сотрудничестве в сфере музейного и библиотечного дела, организации гастролей театрально-концертных организаций, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

Вместе с и. о. министра культуры и туризма Астраханской области Ольгой Прокофьевой кубанская делегация осмотрела достопримечательности областного центра: Белый город, Астраханский кремль, Театр оперы и балета, Драматический театр.

В старейшем театре региона художественный руководитель Игорь Лысов рассказал о постановках для малой сцены Imaginarium, показал летнюю сцену «Театр в саду». В Театре оперы и балета состоялась экскурсия по театральному музею, выставочным и зрительным залам. В ходе визита обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области культуры и туризма.

Завершило программу пребывания выступление ансамбля «Адажио» Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, которое состоялось в рамках обменных гастролей в Астраханской филармонии.