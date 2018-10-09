Задолженность по арендным платежам снизилась

С 2014 года задолженность по арендным платежам за использование лесных участков в регионе снизилась на 27 процентов. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин на совещании с представителями профильных краевых и федеральных органов власти.

На совещании отмечалось, что в 2014 году задолженность по арендным платежам за использование лесных участков составляла 485,7 млн рублей в бюджеты различных уровней. Благодаря работе Министерства природных ресурсов Краснодарского края по взысканию недоимки задолженность уменьшилась на 27,6 процента.

Сергей Болдин отметил, что краевая администрация занимает жесткую позицию по вопросу соблюдения всех условий договоров аренды.

— Необходимо активно продолжать работу в данном направлении, максимально сократить размер задолженности в бюджетную систему по платежам, к нерадивым неплательщикам применять более жесткие меры и повысить уровень взаимодействия, объединяя усилия между профильными ведомствами,— сказал вице-губернатор.

Так, в течение двух недель Министерство природных ресурсов региона, Федеральная налоговая служба и Управление Федеральной службы судебных произведут сверку данных. Кроме того, краевое ведомство обратится с инициативой в профильное федеральное министерство с инициативой внесения изменений в Бюджетный кодекс и усовершенствования порядка списания безнадежной к взысканию задолженности.