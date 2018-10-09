Реальная перспектива

Достроить ЖК «Анит-Сити» в Краснодаре может компания «СеверСтройСервис». Об этом шла речь на встрече главы города Краснодара Евгения Первышова с представителями потенциального инвестора, которого предложили дольщики жилого комплекса «Анит-Сити».

— Важно понимать, что ситуация на объекте достаточно сложная. В первую очередь — с юридической точки зрения. Мы готовы совместно с вами рассмотреть все варианты и в случае реальной перспективы достройки жилого комплекса оказать инвестору необходимую помощь,— сказал Евгений Первышов.

Во встрече также приняли участие директор Департамента строительства Максим Карпенко, директор Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов, директор Правового департамента Милена Егорова, директор Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко, директор ООО «СеверСтройСервис» Элбек Цулаев, генеральный директор ООО «Анит» — компании-владельца земельного участка, где возводится проблемный жилой комплекс, Борис Антонян, представители инициативной группы дольщиков.

Как рассказал Элбек Цулаев, у предприятия, расположенного в Новом Уренгое, есть опыт строительства жилых и коммерческих объектов в нескольких регионах России: сдано в эксплуатацию более двадцати объектов, в том числе на территории Краснодарского края — в городе-курорте Сочи. По словам руководителя компании, имеющиеся ресурсы позволят завершить две литеры «Анит-Сити» за счет собственных средств при условии получения компенсационных территорий для застройки. По словам Евгения Первышова, принятый краевой закон дает механизм, который призван помочь как раз в такой ситуации.

Наиболее всего компания, как отметил Элбек Цулаев, заинтересована в строительстве в центральной части Краснодара. Евгений Первышов подчеркнул, что параметры новой застройки в историческом центре будут определены после утверждения границ исторического поселения с учетом высотного регламента. И только после этого можно будет обсуждать этот вопрос предметно.

Также на встрече обсудили возможность подключения зданий двух литер к инженерным коммуникациям. Глава города поручил проработать возможность заключения соглашения о достройке с потенциальным инвестором.

Строительство «Анит-Сити» началось в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» по ул. им. Седина, 131. По договору с застройщиком предприятие передало под жилой комплекс участок площадью 0,66 га. За реализацию проекта взялась компания «Модуль-Инвест» в рамках реконструкции квартала №196 в центральной части города, ограниченной улицами Пашковской, Коммунаров, Длинной и имени Седина. Строительство остановилось на второй литере, при этом первая не была полностью готова. В итоге свои квартиры ждет более трехсот дольщиков.