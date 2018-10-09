Забота о ветеранах — святая обязанность

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в ходе депутатской региональной недели посетила в Новокубанске ветерана Великой Отечественной войны Алексея Даниловича Тарасова.

Ветеран обратился к депутату с просьбой помочь в ремонте тротуара возле своего дома. По большому счету вместо тротуара у дома ветерана осталась заросшая травой тропинка, в ненастную погоду и вовсе превращающаяся в грязное месиво. В результате много людей, в том числе школьников, вынуждено передвигаться по оживленному шоссе. Этот факт очень беспокоит неравнодушного ветерана, который, несмотря на свои годы, еще активен.

Наталья Костенко подняла вопрос по ремонту тротуара перед главой Новокубанского района Александром Гомодиным и главой Новокубанска Русланом Кадыровым, которые пообещали заложить деньги на ремонт тротуара в будущем году, а пока провести расчистку тротуара от травы.

Но во время беседы с ветераном депутат выяснила, что и у него самого тоже есть проблемы, которые касаются медицинского обслуживания. В частности, он остался без прикрепленного терапевта, поскольку его врача перевели в другую больницу. Также, по словам дочери ветерана, вызываемую «скорую помощь» приходится ждать по два часа.

По результатам встречи ситуация была обсуждена с главным врачом центральной районной больницы Александром Жарниковым. Через некоторое время главврач сообщил, что к ветерану уже прикреплен другой терапевт, а с персоналом «скорой помощи» достигнута договоренность, что к ветеранам Великой Отечественной войны, которых в районе уже осталось немного, врачи будут приезжать в первую очередь.

Депутат пообещала Алексею Даниловичу, что будет держать на контроле решение всех поднятых им вопросов до их полного решения.