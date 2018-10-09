Бизнес не хочет последствий

В Торгово-промышленной палате Краснодарского края прошла конференция, на которой шла речь о мерах стимулирования предпринимателей для сохранения рабочих мест, о принятии на работу лиц предпенсионного возраста, а также необходимости доработки нормы, предусматривающей уголовную ответственность за их необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу.

Участие в конференции приняли депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Евланов, председатель Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Александр Ткаченко, заместитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, руководитель аппарата Екатерина Мамий, заместитель председателя Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Мурат Дударев, сопреседатель Краснодарского регионального отделения «Деловой России» Константин Юров и представители бизнес-сообщества.

— В последнее время многие обсуждают пенсионную реформу, изменения, связанные с трудоустройством лиц предпенсионного возраста, обеспечением их рабочими местами,— сказал Владимир Евланов, говоря о воздействии изменений в пенсионной системе на экономику России. — У людей предпенсионного возраста были и есть вопросы, связанные с их трудовой деятельностью, что вполне естественно. Приняты законы об ответственности работодателей в случае, если они уволят лиц предпенсионного возраста, или в случае, если откажут в приеме на работу. По мнению бизнес-сообщества, должны создаваться стимулирующие условия для предприятий и организаций, чтобы они были заинтересованы в создании рабочих мест для людей предпенсионного возраста. Кроме этого, необходимо решать вопросы, связанные с переобучением таких лиц новым специальностям.

Как заметил заместитель председателя Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Мурат Дударев, продолжительность жизни россиян растет, и поэтому встает вопрос дефицита рабочих мест. Активно внедряются новые технологии, которые заменяют человека. Кроме этого, каждый год высшие учебные заведения выпускают молодых специалистов, и им необходимо предоставлять рабочие места. Поэтому очень важно стимулировать работодателей, чтобы они имели возможность их трудоустроить.

В свою очередь председатель Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» Александр Ткаченко сказал:

— Система торгово-промышленных палат России провела мониторинг, чтобы выяснить мнения предпринимателей, работающих в различных отраслях экономики. Цель — узнать последствия изменения пенсионной реформы для бизнеса, изучить реализацию необходимых инструментов по стимулированию рынка труда и созданию новых рабочих мест. Торгово-промышленная палата РФ сформировала предложения по дальнейшему развитию пенсионной системы. Первое и основное касается именно работодателей. Мы видим, что в текущей редакции отражена достаточно жесткая позиция ряда министерств и ведомств, которая касается ужесточения административного и уголовного законодательства за нарушения прав работников предпенсионного и пенсионного возрастов. Опыт взаимодействия государства и бизнеса показывает, что любое административное и тем более уголовное давление на предпринимательское сообщество способно не только ему навредить, но и помешать в целом созданию благоприятного инвестиционного климата, а в отдельных случаях даже негативно воздействовать на политическую и социальную стабильность в обществе. Поэтому прибегать к жесткой мере необходимо только в последнюю очередь, когда все остальные возможности уже полностью исчерпаны.

Наша позиция такая: трудоустраивать опытных специалистов работодатель должен не под страхом наказания, а получать за это определенную экономическую выгоду. Необходимы реальные стимулы для работодателя, способные снизить возрастную дискриминацию работников, которая предсказуемо возрастет в связи с изменениями в пенсионной реформе. Ни для кого не секрет, что существует немало способов избавиться от неугодного работника. Поэтому есть предложение: снизить затраты работодателя. Речь идет о том, чтобы он за своих возрастных работников меньше отчислял страховых взносов в Пенсионный фонд. В случае снижения этих выплат работодатель реально будет заинтересован в сохранении контрактов с лицами предпенсионного возраста.

Но здесь необходимо очень тщательно подсчитать, с какого возраста платить меньше и насколько. Эксперты Торгово-промышленной палаты РФ предполагают, что суммы можно уменьшить практически в два раза, начиная с 58 лет для мужчин и соответственно в несколько раз — для женщин. Это поможет избежать огромного количества человеческих трагедий по причине потери ими работы. Кроме этого, позволит сохранить профессиональные кадры. Но главное — сделать последствия изменения в пенсионной реформе менее болезненными для людей.

Также, на взгляд экспертов Торгово-промышленной палаты РФ, в серьезных изменениях нуждается сама система переобучения специалистов в тех или иных отраслях экономики. О переподготовке необходимо задумываться задолго до того момента, когда работник вступает в предпенсионный возраст. За время своей трудовой деятельности он должен овладеть двумя-тремя специальностями, чтобы в случае возникновения каких-либо неурядиц на рынке труда оставаться востребованным. Программа переподготовки требует бюджетной поддержки, и переводить ее на финансирование только со стороны бизнеса — это неверно. И в данной сфере необходима солидарность государства, работодателя и работника.

Неверно лишать или же ограничивать пенсионные выплаты для работающих пенсионеров. Люди, которые заработали свои пенсии и продолжают трудиться, должны получать их в полном объеме, а работодатели — льготы по отчислению обязательных платежей. Существует ряд профессий, когда увеличение пенсионного возраста может привести к проблемам с точки зрения безопасности. Прежде всего это касается транспортной отрасли. Но есть и другие профессии, имеющие необходимые возрастные ограничения.

Нельзя забывать и о задаче, поставленной президентом России. Это повышение производительности труда, внедрение новых современных технологий, что неизбежно приведет к необходимости трудоустройства молодых специалистов и, следовательно, из-за чего люди предпенсионного возраста могут оказаться в сложной ситуации.

Для успешного проведения пенсионной реформы необходимо доверие в системе работник — бизнес — государство. И нужно очень ответственно проводить пенсионную реформу по отношению к работнику и работодателю,— подчеркнул Александр Ткаченко.

Михаил МУСАЕВ