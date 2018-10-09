Прочтение — ближе к современности

В Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького премьерой спектакля «Мещане» в постановке московского режиссера Геннадия Шапошникова открылся 99-й сезон.

И на подходе к своему столетнему юбилею театр будет иметь в своем репертуаре теперь одну из сильнейших пьес Горького.

Нужно сказать, что краснодарской публике творчество режиссера Геннадия Шапошникова известно по спектаклю «Поминальная молитва», где главную роль исполняет народный артист России Анатолий Горгуль. Новый спектакль также был поставлен с тем расчетом, что именно этот замечательный актер, отмечающий в этом году свой юбилей, будет играть заглавную роль — Василия Бессеменова. И спектакль «Мещане» на сцене Краснодарского театра драмы стал бенефисом для Анатолия Горгуля, которого чествовали в день премьеры.

История семейной драмы в пересказе Шапошникова заинтриговала кубанских театралов еще в рамках лаборатории, посвященной творчеству Горького, что прошла этой весной. Режиссер заверил, что будет детально исследовать горьковский язык и символику, присутствующую в его тексте.

Спектакль выстроен достаточно технично, но режиссер уходит от традиционного сценического представления «Мещан», прибегая к сокращениям горьковского текста, смещению акцентов в нем, его осовремениванию. Возможно, это делалось для того, чтобы содержание пьесы было более понятно и близко зрителям, но вместе с тем в полотне сценического повествованиня иногда чувствуется утеря горьковской стилистики, не слышно его динамичного и резкого, бескомпромиссного языка.

Создается впечатление, что режиссер поставил перед собой художественную задачу, несмотря на огромное количество существуюших противоречий, «примирить» при помощи определенных режиссерских приемов старое и молодое поколения, живущие в доме Бессеменовых и при этом смягчить обличительный пафос пьесы, направленный против одного из сословий дореволюционной России — мещанства. Ранее критики отмечали, что, изображая жизнь мещанской семьи, ее домочадцев и нахлебников, Горький говорит «не только об устаревших порядках и бессмысленной сословной системе, но и о социальном строе в целом, поднимая целый ряд вопросов и позволяя читателю самому ответить на них». Но краснодарскому зрителю непросто будет уловить в прочтении Геннадием Шапошниковым пьесы именно эту линию. Ведь всё в спектакле теперь сосредоточено на противостоянии двух правд — отца и детей. И зрителям необходимо выяснить, кто же прав, чьей стороны он сам придерживается и возможно ли на самом деле примирение людей, мыслящих абсолютно разными категориями. При этом режиссер старается дать зрителям больше оптимизма. Этим стремлением, скорее всего, продиктован и открытый финал спектакля, отличающийся от традиционного. При этом каждый может додумать свое завершение сцен в доме Бессеменова, не обязательно трагичное.

Марина АРИНИНА

Фото Юрия КОРЧАГИНА