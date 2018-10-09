Труды и таланты уникального творческого коллектива

В Краснодаре прошел юбилейный гала-концерт Музыкального театра КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова с участием солистов вокальной и балетной труппы, хора и оркестра под руководством всех дирижеров театра.

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной коллектив театра и зрителей юбилейных мероприятий приветствовал первый заместитель главы ведомства Максим Усатюк.

— Восемьдесят пять лет театр радует жителей и гостей Краснодарского края своим творчеством. Не одно поколение замечательных артистов создавало своим трудом и талантом историю уникального коллектива. Мы гордимся такими именами, как Евгения Белоусова, Клара Крахмалева, Андроник Исагулян, Александр Чечин, Тамара Генина, Мартын Лусинян, Александр Гончаров, Тамара Гогава, Любовь Рогова, Натэлла Пичахчи, Эрих Розен, Валентина Кривошеина, Владимир Круглов и другими. Для нас важно, что Краснодарскому творческому объединению «Премьера» присвоено имя одного из виднейших деятелей культуры края Леонарда Гатова, создавшего беспрецедентный на тот момент творческий союз и давшего новый виток развития Музыкальному театру. Имя Леонарда Гатова неразрывно связано с такими мэтрами российской культуры, как Юрий Григорович, Георгий Гаранян, Иосиф Кобзон.

Отмечая без малого вековую историю коллектива, мы не можем не упомянуть тех людей, которые являются носителями традиций, мастерами театральной школы: это Юрий Дрожняк, Владимир Генин, Вячеслав Егоров, Анатолий Бородин, Наталья Кременская, Анастасия Подкопаева, и тех, кто, перенимая традиции, создает современную историю театра — Наталья Бызеева, Гюльнара Низамова, Карина Петровская, Владимир Кузнецов, Владислав Емелин, чьей виртуозной игрой мы можем наслаждаться и по сей день. Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова был и остается центром музыкального искусства Краснодарского края. Сохраняя и приумножая театральные традиции юга России, он является весомой частью культурно-исторического наследия региона.

Обширная и яркая программа гала-концерта была подготовлена таким образом, чтобы раскрыть весь многожанровый репертуар Музыкального театра. В первом отделении прозвучали фрагменты из опер, которые идут в театре с девяностых годов прошлого столетия. Второе отделение было посвящено современной хореографии в постановке заслуженного деятеля искусств Кубани Александра Мацко. А в третьем отделении была представлена оперетта — жанр, с которого в 1933 году началась история Музыкального театра, и мюзикл. За дирижерский пульт, сменяя друг друга, вставали Владислав Карклин, заслуженный деятель искусств Кубани Александр Клеймёнов, Евгений Перунов и Денис Ивенский.

На сцену в этот вечер также вышли приглашенные гости: ведущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев и солист Московского театра оперетты Александр Каминский. В концертной программе принял участие Кубанский духовой оркестр.

Перед началом концерта на пресс-конференции состоялась презентация буклета к 85-летию Музыкального театра «Листая страницы истории» и была представлена программа юбилейного сезона. Также прошла церемония награждения. Почетное звание «Заслуженный артист Кубани» было присвоено солисту Музыкального театра Владимиру Гадалину и солисту Театра балета Юрия Григоровича Вадиму Ступке. Звания «Заслуженный работник культуры Кубани» удостоены концертмейстер по классу вокала Музыкального театра Ирина Веревкина и менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела по проведению специальных мероприятий и работе с корпоративными клиентами КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова Мариета Гречкина. Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края была объявлена солисту музыкального театра Анатолию Бородину, заведующему труппой художественно-руководящего персонала Музыкального театра Игорю Котову и главному хормейстеру Музыкального театра Игорю Шведову. Кроме того, работники Музыкального театра были отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края.

Фото Юрия КОРЧАГИНА