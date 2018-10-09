Ветераны приняли участие в операции «Курорт-2018»

Ветераны, пенсионеры Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте с представителями ветеранских организаций линейных подразделений Белореченского, Тимашевского ЛОП, ЛОП на станции Горячий Ключ при поддержке и одобрении руководства Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, линейных подразделений, руководителей ППСП (патрульно-постовой службы полицейских) в летний период приняли участие в ОПМ (оперативно-профилактических мероприятиях) «Курорт-2018».

При этом продолжились традиции и пригодился опыт участия в ОПМ Сочинской зимней Олимпиады 2014 года, последующих ОПМ 2015, 2016, 2017 годов. Ветераны с учетом Международного футбольного турнира в 2018 году совместно с нарядами подразделения ППСП, казачьими формированиями внесли определенный вклад в обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного транспорта, соблюдение законности, культуры в работе.

В этих целях ветераны с нарядами полиции, казачьими дружинами обрабатывали пассажирские поезда дальнего следования, пригородные поезда, пассажиропоток. Участвовали в сопровождении пригородных поездов, выявляли и пресекали административные правонарушения. Ветераны проводили инструктажи с заступающими нарядами на охрану общественного порядка, занятия в рамках морально-психологического обеспечения в системе служебной подготовки. Между ветеранами и молодыми полицейскими складывалось тесное сотрудничество, взаимное понимание и взаимодействие в решении задач по укреплению правопорядка, законности, соблюдении дисциплины и культуры в работе. Старшее поколение на практике в ходе совместного патрулирования, общения передавало свой опыт молодым.

Приведу конкретные результаты участия ветеранов с нарядами полиции, казачьими дружинами по Краснодарскому ЛУ МВД России на транспорте с подчиненными подразделениями.

Обработано поездов дальнего следования, в том числе с болельщиками международного футбола — 221, пригородных поездов — 188, всего 409 поездов. Сопровождено электропоездов — четырнадцать, проведено инструктажей — тридцать, занятий — тридцать пять. Составлено административных протоколов — шестьдесят восемь. Выступлений в СМИ — десять.

Наиболее активное участие в ОПМ-2018, как и раньше, принимали ветераны Белореченского ЛОП (председатель совета ветеранов — майор милиции в отставке Виктор Кузьмич Щиров), здесь большее количество ветеранов участвовало в операции и выше результаты по обработке пассажирских и пригородных поездов, проведению инструктажей, занятий по рукопашному бою. Активно участвовали в этой работе полковник милиции в отставке Ю. М. Савин, подполковник милиции в отставке С. Г. Федорченко, майор милиции отставке П. В. Бибиков, капитан милиции в отставке Н. М. Рысиков, капитан милиции в отставке Г. А. Григорян, прапорщик милиции в отставке Ю. В. Греховодов, майор милиции в отставке В. К. Щиров.

Хорошие результаты и у ветеранов ЛОП на станции Горячий Ключ (председатель совета ветеранов — подполковник полиции в отставке Николай Васильевич Малеев). Здесь два ветерана — Н. В. Малеев и майор милиции в отставке М. Г. Астанаев, находясь в составе казачьей дружины Горячеключевского районного казачьего общества, в соответствии с графиком дежурств совместно с нарядами ППСП на постоянной основе выполняли обязанности по охране общественного порядка на станции Горячий Ключ. Кроме этого, ветераны ЛОП на ст. Горячий Ключ в количестве семи человек совместно с нарядами ППСП принимали участие в обработке пассажирских поездов дальнего следования, пригородных поездов и пассажиропотока, выявлении и пресечении административных правонарушений на железнодорожной станции Горячий Ключ, в сопровождении пригородных электропоездов туапсинского направления. Это ветераны ЛОП: Александр Иванович Крицкий, Петр Павлович Терновой, Борис Анатольевич Котляренко, Григорий Григорьевич Кормильцев, Дмитрий Анатольевич Мартышевский, Сурен Агопович Атмажьян, Виктор Николаевич Пытляк. Они внесли свой вклад в сопровождение пригородных поездов туапсинского направления, выявили и пресекли более сорока административных правонарушений.

По аппарату Краснодарского линейного управления принимали участие в ОПМ «Курорт-2018» подполковник милиции в отставке В. И. Ненашев, майор милиции в отставке А. И. Марин, старший лейтенант милиции в отставке С. А. Греков, прапорщик милиции в отставке Н. В. Бузунов. Полковник милиции в отставке В. И. Мартынов в «Милицейской газете Кубани» опубликовал стихотворение «Футбол».

По Тимашевскому ЛОП (председатель совета ветеранов — майор милиции в отставке Анатолий Михайлович Коцарев) принимали участие в операции «Курорт-2018» майоры милиции П. А. Журавель, Ю. Б. Баранов, прапорщик А. И. Мищенко и другие.

Ветераны участвовали в мероприятиях на добровольной основе с учетом состояния здоровья, возраста, жарких летних погодных условий.

В целях поощрения ветеранов Краснодарского ЛУ и Белореченского, Тимашевского ЛОП, ЛОП на ст. Горячий Ключ за участие в ОПМ «Курорт-2018» начальник Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции П. П. Шевелев организовал для ветеранов и членов их семей экскурсию на теплоходе «Кубань» по реке Кубани. Ветераны, члены их семей, которые приняли участие в экскурсии, благодарны и признательны руководителю Краснодарского линейного управления.

Виктор ТАТАРКИН