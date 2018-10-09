Море – в октябре

Пляжный сезон в Сочи продлится до конца октября. По сообщению главы города Анатолия Пахомова, пляжная инфраструктура продолжит работу в летнем режиме еще 25 дней. Дело в том, что в Сочи сохраняется достаточно теплая погода для этого времени года, а температура морской воды сейчас +21 С°.

- На курорте расположено 194 пляжных территории, из них 109 пляжей санаторно-курортных организаций, 85 муниципальных. На всех пляжных территориях установлено более 500 камер, кнопки тревожной сигнализации, заключены договоры с частными охранными предприятиями, - напомнил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

В этом году шесть пляжей Сочи были отмечены «Голубым флагом» - своеобразным знаком качества Международной экологической организации, который подтверждает чистоту морской воды и соответствие высоким стандартом. Среди них - пляжи отелей «Бархатные сезоны», Radisson Blu Paradise Resort and SPA, вывешен «Голубой флаг» и на пляже курорта «Роза Хутор» в Имеретинской низменности. Обладателем престижной награды стал пляж отеля Pullman Sochi Centre, созданного компанией «Юниверсити Плаза» в центре города. Также «Голубой флаг» развивается над пляжами «Чайка» и «Приморский». По информации управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города, с начала года в Сочи отдохнули более пяти миллионов человек, в том числе летом свыше четырёх миллионов туристов.

Ирина СИЗОВА