Жилищный спор разрешен с помощью судебных приставов

Судебные приставы Новокубанского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю поставили окончательную точку в жилищном споре.

Камнем преткновения стал дом по улице Рабочей районного центра. В соответствии с решением Новокубанского районного суда Краснодарского края из этого дома должен был выселиться гражданин А. Но, как это нередко бывает, гражданин А. самостоятельно выселяться не пожелал. Уже в рамках возбужденного исполнительного производства он игнорировал требования судебного пристава. Заказная корреспонденция до должника почему-то не доходила, а встреч с работниками Службы он избегал.

Итогом стало взыскание с гражданина исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и исполнительные действия по принудительному выселению. Должник и тут остался верен в себе. Уже в присутствии свидетелей и взыскателя он до последнего отказывался выселяться, оказывая при этом активное сопротивление судебному приставу. Впрочем, это лишь усугубило и без того непростую ситуацию.

В настоящий момент гражданин А. выселен из домовладения и привлечен к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Теперь в доме по улице Рабочей проживает взыскательница. Решение суда исполнено в полном объеме.