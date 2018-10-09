Мобильные устройства помогают узнать о задолженности

В целях повышения доступности граждан к информации о наличии либо отсутствии у них задолженности по исполнительным производствам, размеру данной задолженности, реквизитах исполнительного производства, Федеральной службой судебных приставов разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone.

Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «ФССП».

Приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений. Подписавшись, гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

В дополнительном разделе приложения граждане могут получить информацию о порядке обращения в органы ФССП России.

Использование данных приложений позволит пользователям мобильных устройств своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам, тем самым исключить риски наложения судебным приставом-исполнителем ограничений прав выезда за пределы Российской Федерации, ограничений на имущество и принятия других мер принудительного исполнения.