Возбуждено уголовное дело в отношении следователя отдела полиции, не привлекшей к уголовной ответственности несовершеннолетнего, который впоследствии стал соучастником убийства многодетной матери в Псебае.

Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного отдела ОМВД по Мостовскому району, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2018 года женщина проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. В нарушение требований уголовно-процессуального законодательства следователь полиции не передала данное сообщение по подследственности в органы Следственного комитета, а стала проводить проверку самостоятельно. Выполняя указанные действия, следователь полиции была осведомлена о совершении подростками хищения именно группой лиц. Сотрудница полиции путем уговоров склонила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из несовершеннолетних к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности. Несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних. Впоследствии данное решение было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю