В Сочи пройдет IX Международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов.

С 11 по 12 октября 2018 года в г. Сочи пройдет IX Международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов, на тему: «Государственная и частная системы принудительного исполнения: сравнительный анализ и лучшие практики».

Актуальность выбранной темы конференции обусловлена повышенным интересом общественности к вопросу передачи части функций государственного исполнения коллекторским агентствам, действующим исключительно в правовом поле и исключительно правовыми методами.

В работе конференции примут участие специалисты в сфере исполнительного производства из 38 государств, в том числе из Германии, Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Румынии, Италии, Израиля, Чехии, Сербии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Македонии, Кипра, Боливии, стран СНГ, а также политические и общественные деятели, представители различных органов государственной власти, банковского сообщества.

11 октября 2018 года в рамках работы IX Международной научной практической конференции состоится подход к прессе директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации Дмитрия Аристова.

Место проведения Международной научно-практической конференции: Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, 21, отель «Богатырь».