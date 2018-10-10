Сотрудники ИК-9 и члены их семей приняли участие в культурно-оздоровительном мероприятии «День рыбака»

Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю с семьями, ветераны УИС провели на территории загородной базы отдыха «Дубрава» культурно-оздоровительное мероприятие «День рыбака». Перед началом мероприятия начальник ИК-9 Андрей Короленко довел до участников информацию об условиях проведения соревнований, напомнил о мерах безопасности на воде и пожелал всем рыбакам удачи и хорошего улова. По итогам соревнований призовые места были распределены членами специально отобранного жюри. Самыми удачливыми рыбаками, получившими первое призовое место, оказались члены команды «Морской отряд», состоявшей из представителей отдела по воспитательной работе с осужденными, отдела социальной защиты осужденных, психологической лаборатории и отдела кадров. Второе место заняла команда «Золотая рыбка», в которой участвовали представители отдела охраны и организационно-аналитического отдела. Третье место завоевала команда «Рыбаки – разбойники», куда входили сотрудники отдела безопасности, канцелярии, отдела специального учета и пожарной части. После соревнований для всех участников организовали полевую кухню с ароматной ухой и горячим чаем. Организация совместного активного отдыха сотрудников учреждения, членов их семей и ветеранов сплачивает коллектив, способствует укреплению семей, прививает подрастающему поколению навыки ведения здорового образа жизни.