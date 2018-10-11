Аргонавты XXI века

Известный немецкий исследователь и путешественник Доминик Герлитц намерен в 2019 году совершить необычную морскую экспедицию. На античном тростниковом судне «Абора» он собирается пройти из российского порта Сочи до греческого острова Крит. Таким образом, участники экспедиции повторят часть пути легендарных аргонавтов, возвращавших Золотое руно в Элладу. Презентация экспедиции прошла в Берлине и вызвала огромный интерес ученых разных стран.

Древнегреческий миф об аргонавтах известен всему миру. Группа отважных воинов во главе с Ясоном отправилась на судне «Арго» к берегам Кавказа, чтобы вернуть на территорию Эллады похищенное Золотое руно. Это удалось сделать с помощью волшебницы Медеи, полюбившей Ясона за его смелые подвиги. Еще в III веке до нашей эры Аполлон Родосский посвятил этим событиям поэму «Аргонавтика».

Конечно, это только миф. Но в его основе лежали реальные события. В течение многих лет мореходы Древней Греции совершали плавания к Черноморскому побережью Кавказа вначале на тростниковых, а затем на деревянных судах. Они основали здесь торговые города-полисы Гермонассу, Горгиппию, Диоскурию, Торик и Фанагорию. Кроме того, немного в отдалении, при впадении Дона в Азовское море появился город-полис Танаис. Греки привозили местным жителям, которых называли киммерийцами, изящные керамические, металлические и стеклянные изделия, вывозили зерно и вино. Очень привлекало всех добывавшееся в горах Кавказа золото. Ученый Страбон даже отметил в XI томе своей «Географии»:

- В стране киммерийцев горные потоки приносят золото, варвары ловят его косматыми шкурами. Отсюда, говорят, возник миф о Золотом руне…

Долгое время о торговых связях Эллады и Северного Кавказа свидетельствовали только письменные источники. Потом начали появляться и материальные подтверждения. В 1712 году французский путешественник Жан де ла Мотрей приобрел в турецкой крепости Сухум-Кале у местных жителей несколько древних монет, которые попадались в округе. Вслед за этим на дне Сухумской бухты были обнаружены развалины старинного города, а на

Сухумской горе – некрополь с керамическими предметами. Стало ясно, где существовала Диоскурия. В 1822 году солдаты расквартированного на Таманском полуострове пехотного полка раскопали курган, им начали попадаться старинные украшения из золота и серебра. Это была древняя Фанагория. Чуть позже член-корреспондент Парижской академии наук, полковник Иван Стемпковский начал археологические раскопки близ Ростова-на-Дону, обнаружив древний Танаис. В советское время раскопки проводились специалистами института археологии Академии наук СССР. В 1952 году Ираида Зеест нашла останки древней Гермонассы возле станицы Тамань, в 1971 году Надежда Онайко обнаружила древний Торик в окрестностях Геленджика. Развалины Горгипии в центре Анапы были найдены случайно, при рытье котлована. Разумеется, высотного дома там решили не строить, создали музей под открытым небом.

Не обошли древнегреческие находки и город Сочи, откуда собираются стартовать современные аргонавты. Летом 1997 года «черный археолог» Андрей Чамкин, погибший затем при невыясненных обстоятельствах, обнаружил возле Ахштырского каньона целую россыпь древнегреческих вещиц (26 предметов). В научные труды это собрание редкостей вошло под названием «Клад аргонавтов». Шедевром этого клада стала прекрасно сохранившаяся серебряная чаша с танцующими нимфами, красавицами, наделенными вечной молодостью. Сейчас «Клад аргонавтов» хранится в Сочинском художественном музее.

Все это убедительно доказывает наличие до нашей эры прочных торговых связей между Древней Грецией и Северным Кавказом. Тем не менее, необходим научный эксперимент. Смогут ли современные мореплаватели на античной лодке пройти путь от берегов России до островов Греции? Именно такую цель и поставил перед собой немецкий исследователь и путешественник Доминик Герлитц.

Он родился в Тюрингии, закончил университет в Йене. С самого детства увлекался морскими путешествиями, будучи почитателем знаменитого норвежского ученого Тура Хейердала. Вместе с многочисленными энтузиастами следил за тем, как Тур Хейердал пересекал на тростниковых лодках «Ра» просторы Атлантического океана, стремясь доказать существование контактов древних египтян с коренными жителями Американского континента еще задолго до Колумба. В 1999 году Доминик Герлитц совершил первое путешествие на старинной лодке с Корсики к устью Эльбы. Несколько экспедиций были посвящены изучению маршрутов средневековых мореплавателей Европы к берегам Америки. И вот – новый проект.

Сейчас Доминик Герлитц намерен пройти по пути аргонавтов. Не весь путь, а лишь вторую его половину, когда нашедшие Золотое руно аргонавты отправились на родину. Плавание начнется в Сочи, маршрут протяженностью в три тысячи километров пройдет через Черное, Мраморное и Эгейское моря. Пунктами посещения станут старинный Херсонес близ Севастополя, болгарская Варна, турецкий Стамбул, порт Чанаккале, возле которого находилась древняя Троя, греческие острова Скирос, Китхос и Милос. Финальная точка будет поставлена на острове Крит, где и закончилось путешествие аргонавтов.

Лодка «Абора» длиной в 4 метра и весом в 14 тонн будет построена из тростника, собранного на берегах озера Титикака в Боливии.

- Нам предстоит заранее научиться разворачивать судно как по ветру, так и против ветра, сохранять его устойчивость во время плавания. При этом мы надеемся обойтись без мотора, пользоваться им будем только в самых критических случаях, - рассказал на презентации в Берлине Доминик Герлитц.

Сейчас в Германии началось формирование интернационального экипажа из числа энтузиастов, готовых отправиться в экспедицию. Недостатка в желающих нет, но в море отправится только 12 человек. В марте 2019 года команда в полном составе планирует собраться в Сочи, здесь пройдет окончательная сборка судна. Потом – несколько тренировок. В море экспедиция отправится по мере полной готовности аргонавтов XXI века к плаванию.

Ирина СИЗОВА