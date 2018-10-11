Полмиллиона рублей пытались уехать из Краснодара в Новороссийск

Автомобиль неплательщика арестован благодаря межведомственному взаимодействию.

Это стало первым результатом рабочей встречи заместителя начальника Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю Марии Гороховой и судебного пристава-исполнителя Наиры Акимкиной с представителями УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ходе обсуждения затронуты текущие вопросы взаимодействия.

Сотрудничество судебных приставов с инспекторами ДПС налажено давно. Совместные усилия существенно повышают эффективность работы. Регулярные межведомственные рейды — верное тому доказательство. Но особенно важно взаимодействие в вопросах розыска должников и их имущества. Судебные приставы используют для розыска весь комплекс инструментов, предусмотренных законодательством. Современные информационные технологии занимают здесь отнюдь не последнее место. Буквально на следующее утро после проведенной рабочей встречи ее участники смогли еще раз в этом убедиться.

В Новороссийске инспекторами ДПС был задержан автомобиль неплательщика. Житель Краснодара задолжал порядка полумиллиона рублей другому гражданину. О добровольной оплате речь не шла. В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что в собственности у неплательщика имеется автомобиль «Kia Rio» 2012 года выпуска. Но увидеть воочию данное транспортное средство судебные приставы смогли лишь после объявления его в розыск.

В 8 часов утра автомобиль был остановлен для проверки документов инспекторами ДПС… в 150 километрах от краевого центра, в городе-герое Новороссийске.

На месте был составлен акт описи и ареста имущества, после чего транспортное средство отправилось на стоянку отдела судебных приставов. Впрочем, надолго в Новороссийске автомобиль не остался.

В настоящий момент он находится в Краснодаре и в ближайшее время будет передан на принудительную реализацию.

А у судебных приставов на ближайшее время запланировано масштабное межведомственное совещание с представителями УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Цель – сделать взаимодействие еще более эффективным.