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«Личный кабинет» на сайте УФССП России по Краснодарскому краю

Четверг, 11 октября 2018 00:15
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На официальном сайте Управления ФССП России по Краснодарскому краю работает «Личный кабинет стороны исполнительного производства» (https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login).
«Личный кабинет» - это система, которая позволяет в электронном формате получать информацию, знакомиться со всеми документами в полном объеме, направлять приставу заявления и получать юридические объяснения, ответы, копии документов. Это гораздо удобнее, чем стоять в очереди в день приема.
Пользоваться «Личным кабинетом» могут пользователи, зарегистрированные на Едином портале государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/).

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