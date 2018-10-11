Кубань – на третьем месте в стране по числу устройств для приема банковских карт

В Краснодарском крае по данным на 1 июля текущего года функционирует более 120 тыс. устройств по приему платежных карт – банкоматов и POS-терминалов (устройств, предназначенных для безналичной оплаты товаров и услуг). Это третий показатель по РФ после Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Такие данные озвучили на региональном совещании «Развитие национальной платежной системы на территории Краснодарского края» в Южном ГУ Банка России. В мероприятии приняли участие представители мегарегулятора, органов исполнительной власти региона и муниципалитетов края, АО «НСПК», а также банков и предприятий.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года инфраструктура по приему карт на Кубани к 1 июля выросла на 40%. Большая часть устройств по приему карт в регионе – POS-терминалы – порядка 90% или 108 тыс. ед. Оставшиеся 10% – устройства, предназначенные для приема/выдачи наличных с использованием платежных карт. При этом обеспеченность инфраструктурой по приему платежных карт в расчете на тысячу жителей превышает среднероссийский показатель (22,1 устройства против 19,7 устройств – по РФ).

«Повышение доступности финансовых услуг для жителей и гостей региона – одно из приоритетных направлений, которому Южное ГУ Банка России уделяет особое внимание. Так, за последний год Краснодарский край переместился с 25 на 16 место в общероссийском рейтинге доступности банковской инфраструктуры по приему платежных карт. Важным фактором, способствовавшим положительной динамике, послужила реализация совместно с банками и органами исполнительной власти на территории региона накопленного опыта по подготовке банковского сектора к обслуживанию гостей и участников крупных международных мероприятий в Сочи, – прокомментировал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. – При этом существует некоторый дисбаланс: основное количество банкоматов, платежных и электронных терминалов на Кубани установлено в Краснодаре, а также в городах курортной зоны побережья Черного и Азовского морей – порядка 55% инфраструктуры края. Обеспеченность платежной инфраструктурой населения 40 из 44 муниципалитетов региона находится существенно ниже средней по краю и отстает от среднего показателя по стране».

Краснодарский край незначительно отстает от среднероссийского показателя по числу банковских карт на одного жителя – 1,6 карты против 1,8. Всего на руках у жителей Кубани находится порядка 8,8 млн карт. При этом отмечается положительная динамика в развитии безналичных платежей на территории региона. Так, жители и гости Краснодарского края в первом полугодии текущего года оплатили платежными картами товаров и услуг на общую сумму порядка 220 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года. Количество таких операций выросло на 45% и составило около 216 млн транзакций, что более чем в 3 раза превышает количество операций по снятию наличных.