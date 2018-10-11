Дерзкий характер Павловского ДРСУ — от слова «дерзать»!

Павловское дорожное ремонтно-строительное управление — одно из старейших и авторитетных предприятий дорожной отрасли Кубани. В следующем году ему исполнится девяносто лет, и коллектив имеет все основания торжественно отметить юбилейную дату: сегодня оно снова на подъеме. Хотя всего год назад судьба Павловского ДРСУ оказалась под вопросом…

Пусть люди скажут

Разными периодами отмечена история Павловского ДРСУ. Разные люди стояли у его руля. Чтят здесь память Валентина Ивановича Алфимова, у входа на предприятие в его честь установлена мемориальная доска.

Двадцать пять лет Валентин Иванович руководил предприятием, создал сильный коллектив профессионалов и заложил основу материальной базы. С тех пор Павловское ДРСУ прочно обосновалось в четверке лидирующих предприятий дорожной отрасли Кубани.

Затем эстафету успешного развития продолжил Валерий Алексеевич Жуков, ныне руководитель Департамента мелиорации Минсельхоза РФ. Возглавляя Павловское ДРСУ с 2003 по 2006 год, он еще более укрепил материально-техническую базу, расширил географию. При нем ДРСУ вышло на принципиально новый уровень ремонта автодорог, включая капитальный. К Павловскому ДРСУ был присоединен Крыловской дорожный участок.

А далее к руководству пришел человек, который десять лет управлял предприятием и в итоге довел его до предбанкротного состояния, оставив крупные долги и выведенные из активов технику и оборудование. Что тут скажешь? Судить о виновности — это дело соответствующего органа, хотя не важнее то, какой след человек оставляет на земле? А люди в ДРСУ, с которыми он работал, не нашли в его адрес добрых слов…

Последовавшие за ним руководители, надо отдать им должное, пытались переломить ситуацию, но не смогли.

Год назад возглавить Павловское ДРСУ было доверено Игорю Морозову. Он имел опыт работы на объектах в Сочи, зарекомендовал себя рачительным хозяином, будучи заместителем директора Дагомысского ДРСУ. Придя на заведомо сложный участок, Морозов без громких заявлений и заигрываний собрал коллектив и, глядя людям в глаза, сказал: «Будем вместе поднимать предприятие. Не справлюсь — говорите прямо, сразу напишу заявление…»

Дела, достойные настоящих мужчин

Сегодня можно смело говорить, что коллективу под руководством Игоря Морозова удалось переломить ситуацию. В 2,5 раза в этом году по сравнению с прошлым увеличились объемы работ. На данный момент Павловское ДРСУ обслуживает 409 километров региональных дорог, включая четыре моста. Объем осваиваемых средств в этом году составил 420 миллионов рублей. До конца года, по словам генерального директора, предполагается увеличить эту цифру до полумиллиарда.

— Чтобы побеждать в тендерах, у нас есть всё: квалифицированные специалисты, разрешение саморегулируемой организации «РОСК», необходимая техника,— продолжил главный инженер Сергей Шангин. Он появился и поспешил по делам, Морозов же с нескрываемым удовольствием прокомментировал:

— В 31 год этот парень имеет солидный опыт работы, к его мнению прислушиваются как сверстники, так и люди гораздо старше по возрасту. Прямой, понятный, болеет душой за предприятие, как каждый сегодня в нашем коллективе,— в этом вижу силу Павловского ДРСУ.

Что касается перемен, то, во-первых, удалось расплатиться с долгами, тянувшими предприятие на дно. Мы работаем сегодня много и плодотворно. Наш заказчик — ГКУ КК «Краснодаравтодор» — результатами выполнения нами объектов доволен, дороги приведены в отличное состояние. Во-вторых, получилось увеличить зарплату людям, водители сегодня получают и сорок, и пятьдесят тысяч рублей. Люди идут с охотой на работу — это для меня главное. Профессия дорожника требует не только физической силы, но и психологической выносливости. Тут побеждает командный дух: один за всех — все за одного. Вот такой сегодня у нас коллектив!

Какие еще перемены? Парк техники стараемся пополнять. Преобразили территорию: высадили аллею из пятидесяти туй, оригинальные зеленые островки. Это поднимает настроение людям, стимулирует. Гаражи, диспетчерская служба, управление, автомойка, заправочная станция, ремонтно-механические мастерские — все помещения на нашей территории здесь и на Крыловском участке приведены в полный порядок, отремонтированы, выкрашены, побелены. Для меня чистота и порядок — это неизменный залог успеха любого дела. Запустили мы и дробилку, которая стояла без дела. Это позволило получать более качественный стройматериал. Что еще удалось? Я распорядился выдавать беспроцентную ссуду работникам в случае необходимости, выплачиваем пособия по рождению и потере, поддерживаем ветеранов… Да вы лучше людей спросите — так правильнее будет,— предложил Игорь Вячеславович и добавил: — Одно скажу — мне повезло с коллективом, он здесь на редкость сплоченный и трудоспособный. Молодежи много, парни — лет по тридцать и чуть старше, все как на подбор — ответственные, реально мыслящие, без злости и зависти. У нас не конкуренция во главе, а уважение — в этом для меня основа крепкого коллектива, я так воспитан, и никто меня не переубедит.

И тут же, хитро улыбаясь, Морозов поведал о том, что нередки сегодня случаи, когда бывшие местные жители, поднявшиеся высоко в карьере и живущие в столичных городах, подыскивают женихов своим дочерям здесь, в родных краях, потому что, говорят, не страдают местные парни всякого рода противопоставлениями природе — некогда им заниматься ерундой, когда есть дела, достойные настоящих мужчин…

Верность предприятию делом доказана

Собственно, в следовании традициям, в настроенности на отличную работу (чтобы не стыдно было!) и заключается лидерский характер коллектива Павловского ДРСУ. Не зря так много династий здесь трудится. Сын и дочь знаменитого директора Валентина Ивановича Алфимова давно связали судьбы с предприятием. Ирина Валентиновна (по мужу Чернопятенко) — незаменимый инженер планово-производственного отдела, Геннадий Валентинович — инженер по ГО и ЧС. Они рассказали, что в памяти навсегда остался потрясающий энтузиазм отца и его неуемное желание вывести предприятие в передовые:

— При отце появилась битумная установка, которая, к сожалению, уже не принадлежит ДРСУ, асфальтобетонный завод. Сегодняшний день предприятия после всего пережитого вселяет надежду. Приятно, что наше ДРСУ поднимается. Игорь Вячеславович активно работает — люди видят это. Здесь же трудятся те, кто любит предприятие…

Династию Полищук представляют отец Николай Петрович, работающий мастером по содержанию 2-го строительного участка, и его сын Алексей Николаевич — начальник службы содержания ДРСУ.

Основателем династии Балаба стала Евдокия Васильевна. Много лет она работала асфальтоукладчицей. Ее сын Александр Иванович также уже давно трудится машинистом погрузчика. Династия Рыбалко — брат и сестра: Андрей Георгиевич — начальник отдела контроля качества и Елена Георгиевна (по мужу Ищенко) — заместитель начальника ППО.

— Сергей Николаевич Безуглый почти четверть века работает в ремонтно-механических мастерских. Мастер на вес золота: и токарь, и сварщик. Его сын Иван десять лет назад пришел на предприятие сначала слесарем, теперь успешно работает механиком автотранспортного участка,— представлял сотрудников главный механик Владимир Межурин.

Отец и сын Безуглые на наш вопрос о переменах последнего года отметили повышение зарплаты и возможность отдыха на черноморском побережье в течение недели для сотрудников — абсолютно бесплатно.

Владимир Межурин на предприятии уже десять лет. Специалист знающий и человек неравнодушный, как охарактеризовал его генеральный директор. К тому же оказалось, папа троих детей. О себе он рассказывал немного:

— Вы напишите, какие у нас замечательные люди работают, сколько заслуженных ветеранов: водители С. В. Лошкарев, В. Н. Фоменко, А. М. Зубрицкий, В. Г. Забродченко, В. Б. Хомутов, В. Н. Салмин, Н. А. Коваль, А. П. Козубов, И. Г. Павлов, А. А. Кацер, С. И. Ищенко, Н. П. Тунегов. Из механизаторов давно работают А. И. Балаба и Е. В. Чередниченко, бульдозерист Ю. Г. Завгородний, экскаваторщик С. Н. Горбачев, грейдерист Л. В. Тимченко, машинист катка Е. Н. Шевченко, машинист асфальтоукладчика В. А. Мартьянов.

Продолжая тему династий, назовем самые многочисленные: это династии Шангиных и Пономаревых. Сергей Шангин, главный инженер ДРСУ, рассказал, что основателем его династии стала бабушка Анна Федоровна, работавшая главным бухгалтером. Вслед за ней на предприятие пришел его отец Владимир Дмитриевич. Много лет он работал дорожным рабочим, сейчас в охране. Младший брат Артем также выбрал профессию дорожника и работает в ДРСУ бригадиром на строительном участке.

То же и у Пономаревых: начинала династию асфальтоукладчицей бабушка Серафима Иосифовна. Ее примеру последовал сын. Сорок лет Геннадий Васильевич связал с Павловским ДРСУ, работал водителем КАМАЗа, был удостоен звания «Заслуженный дорожник Кубани». Продолжили династию его сыновья Вадим и Александр — прораб и бригадир асфальтоукладки. Они специалисты высочайшего класса с большим опытом. Двадцать четыре года из своих сорока одного Вадим работает в ДРСУ, 33-летний Александр — около тринадцати.

Мы сфотографировали династию Пономаревых на объекте улично-дорожной сети в Крыловском сельском поселении (см. на 1-й стр.). Жители улицы Шевченко, которые давно ждали ремонта «убитой» дороги, не нарадуются, а дорожники, завершая задание, готовятся к работе на очередном объекте.

— Какие перемены порадовали братьев Пономаревых? — задали мы традиционный вопрос.

Вадим ответил, не раздумывая:

— Предприятие сохранилось — это главное. А люди наши работать умеют — справимся с любой задачей…

Время, вперед!

Об объектах, выполненных Павловским ДРСУ в этом году, и о тех, что в планах, мы говорим с Сергеем Шангиным, главным инженером Павловского ДРСУ.

— Обстановка в дорожной отрасли нашего края изменилась. Можно сказать, сегодня наступило время дорожников. Жизнь показала, что, если не быть внимательным к дорогам, наступит тупик вроде диких пробок, а люди так жить не хотят. Что думаете по этому поводу вы, профессионалы?

— На самом деле, в нашей отрасли заметное оживление, и это радует нас, профессионалов, как и граждан,— для кого же создаются хорошие дороги?! Сегодня перед нами ставятся очень серьезные задачи, ужесточилась охрана труда на объектах, обязательна форма — она у нас хорошая, повысился уровень требований к выполнению работ, востребованы профессионалы. В общем, время, вперед! Наш коллектив Павловского ДРСУ готов бороться за объемы работ, мы не скрываем своих амбиций, которые подкреплены прежде всего знанием дела. На сегодняшний день мы занимаемся ремонтом и содержанием дорог, а в следующем году предполагаем приступить и к строительству: примем участие в торгах по объекту «Обход ст. Октябрьской в Крыловском районе».

— Насколько значимы объекты, выполненные Павловским ДРСУ в нынешнем году?

— Все они были непростыми. С мая по конец июля мы вели ремонт объекта «Староминская — Ленинградская — Павловская» с устройством автопавильонов, барьерных ограждений, установкой бортовых камней, пешеходных переходов, тротуара через весь населенный пункт. Впервые мы выполняли тротуар по американской технологии: бетонный монолит толщиной 10 см — и сделали его в полном соответствии с требованиями. Детвора уже там на скейтах и роликах катается… Учли и устройства для маломобильных граждан: пандусы, тактильная плитка, барьерные и перильные ограждения.

Параллельно с июня приступили к крупному объекту в Крыловском районе «п. Темп — п. Решетиловский» протяженностью более 12 км. В конце октября завершим работу — всё идет согласно плану. Дорога эта не ремонтировалась очень давно, так что сравнивать, какой она была и какой стала, бессмысленно: это небо и земля!

Также в этом году мы отремонтировали отрезок пути в Кущевском районе «Шкуринская — х. Красная Поляна». Мы работали на субподряде с июня по август, и приемочная комиссия, как и наш основной подрядчик, осталась довольна.

Еще один объект был отремонтирован нами в Крыловском районе: «Кущевская — Кугоейское — х. Сиротино». Эта дорога также давно требовала ремонта, и, честно говоря, нам самим было приятно, что такой достаточно важный объект на пути в Ростовскую область получил новое рождение. Были заменены дорожные одежды, сделан ямочный ремонт, выполнено покрытие с поверхностной обработкой, сделаны новые обочины и знаки, установлены автопавильоны.

Наряду с этими объектами мы обустроили около двух километров улично-дорожной сети в Крыловском и Павловском районах в рамках целевых программ.

— Судя по настрою, останавливаться на достигнутом предприятие не собирается?

— Ни в коем случае. Мы полны сил и желания работать. Нашему руководителю Игорю Вячеславовичу Морозову удалось мобилизовать и сплотить коллектив, создав благоприятные условия для работы. Он сам каждый день проезжает по дорогам, знает всё, вплоть до того, где какая ветка упала или окурок оставлен, так что у нас мелочей не бывает, мы в ответе за то, что делаем.

Если говорить о планах, то сейчас выезжаем на новый объект в Павловском районе — «Старолеушковская — Средний Челбас». Правда, конкуренты, которым, видимо, не дают покоя наши успехи, сильно постарались сбить цену, но мы готовы и к этому.

Также предполагаем принять участие в торгах по объекту в Крыловском районе «Крыловская — с. Шевченковское». Поскольку он сложный: близок к капремонту, с установкой ливневок, прокладкой больших площадей тротуаров (это тоже трудоемкая работа), я думаю, что на него будет немного желающих — далеко не все способны с этим справиться.

— А Павловское ДРСУ справится?

— Да, потому что у нас есть опыт, есть техника, есть специализированные бригады, которые можно формировать из большого количества людей. Ведь это далеко не мелочь — под каждый объект подобрать бригаду, в которой всем будет комфортно работать: психологическая совместимость — существенный фактор результата.

И еще одно из важных преимуществ нашего ДРСУ сегодня в том, что, пережив нестабильность, преодолев кризис, мы стали единой командой.

Елена НАЗАРОВА