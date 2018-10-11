Талантливые дети — наше будущее

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в рамках прошедшего в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко гала-концерта «КТК — талантливым детям» вручила участникам конкурса детского и юношеского творчества памятные дипломы и награды.

В своем приветственном слове заместитель главы края поблагодарила всех, кто участвовал в организации конкурса. Особую признательность она выразила АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» — давнему социальному партнеру региона.

— В этом году мы успешно реализовали совместные проекты не только в системе образования, но и в сфере здравоохранения, культуры,— заметила Анна Минькова. — Для нас принципиально важно, чтобы дети имели возможность развиваться, показывать свои таланты. Благодаря этому фестивалю они не только участвовали в мастер-классах, но и вживую пообщались с выдающимися педагогами России.

В свою очередь главный менеджер АО «КТК-Р» по связям с органами власти и общественностью Игорь Стороженко поблагодарил руководство края за плодотворное сотрудничество. Он напомнил, что конкурс зародился почти два десятилетия назад.

— В этом году в нем участвовало около шести тысяч детей. Отрадно, что в Краснодарском крае участников было больше всего: две тысячи восемьсот. Я уверен, что те знания и опыт, которые они получили здесь, помогут им развиваться творчески,— сказал Игорь Стороженко.

В конкурсе приняли участие 27 учреждений культуры и образования, из них самой богатой на таланты оказалась Детская музыкальная школа №1 им. Свиридова города Кропоткина. Специальный приз Анна Минькова вручила директору Василию Петрову.

В рамках торжественного мероприятия отличившимся участникам конкурса и лауреатам были вручены памятные дипломы и награды. Победители в своих номинациях, участники первого и второго этапов конкурса получили сертификаты на поездку в Москву, где 26—30 октября состоятся мастер-классы и заключительный гала-концерт.