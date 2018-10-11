Заслуженные награды

Заместитель директора Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Петр Халанский вручил краевые награды руководителям и активистам Совета ветеранов. Торжественная церемония прошла в ходе выездного пленума совета в станице Голубицкой.

Знаки отличия вручены за значительный вклад в ветеранское движение и развитие институтов гражданского общества в крае, многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также в связи с 75-летием со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Председатель Анапской городской организации ветеранов Анатолий Гапонов отмечен медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Еще трем председателям ветеранских организаций присвоено звание «Заслуженный активист ветеранского движения Кубани». Также в ходе мероприятия вручил почетные грамоты краевой администрации и благодарности губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Участники заседания также приняли участие в итоговом торжественном мероприятии по случаю 75-летия освобождения края, которое прошло на территории музея под открытым небом «Военная горка» в Темрюке.