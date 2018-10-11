Поклон тебе, Тамани колыбель!

Этот день празднуют не только казаки, но и все жители Кубани — именно с этой даты принято начинать отсчет в освоении земель, пожалованных Екатериной II черноморским казакам.

Согласно высочайшей грамоте императрицы казакам в вечное владение были отданы остров Фанагория и вся земля по правой стороне реки Кубани — от устья к Усть-Лабинскому редуту. Служивому народу предписывалось охранять завоеванную в ходе русско-турецких войн южную границу России. В память об этом событии в 1911 году в центре станицы Тамани, рядом с морской пристанью, был возведен памятник казакам-первопоселенцам.

Отсюда началась Кубань

В праздничное субботнее утро у памятника яблоку негде было упасть. В Тамань со всего Краснодарского края съехались казаки, учащиеся казачьих школ, кадетских казачьих корпусов, жители и гости Кубани.

Также собрались атаманы отделов и округов Кубанского казачьего войска, священнослужители, представители администрации Темрюкского района, правления ККВ и Союза казачьей молодежи Кубани во главе с казачьим генералом Николаем Долудой.

Войсковой атаман обратился к сотням собравшихся после молебна в Святопокровском храме. Николай Александрович напомнил о событиях, связанных с переселением казаков на Кубань, особо выделив их роль в обороне южной границы Российской империи:

— Дорогие братья-казаки, казачата, уважаемые жители и гости станицы, друзья, благодарю всех, кто пришел сегодня к памятнику первым казакам-переселенцам, которые более двухсот лет назад прибыли на благодатную таманскую землю. Чем было вызвано такое великое переселение казаков? Прежде всего это происходило в период очередной Русско-турецкой войны 1787—1791 годов. Южные рубежи царской России не были достаточно защищены, не хватало войск регулярной армии. Именно тогда Османская империя планировала захватить земли России между Днепром и Бугом, а также Крымский полуостров. Необходимо было защитить юг России от нападения противника. Тогда князь Таврический Григорий Потемкин обратился к Екатерине II с предложением переселить казаков на Тамань с главной и основной задачей: защитить южные рубежи от нападения противника. Тридцатого июня 1792 года императрица подписала жалованную грамоту на выделение в вечное пользование земель от Ейского порта до Лабинского редута.

Оригинал той самой жалованной грамоты императрицы сегодня хранится в Краснодарском музее имени Е. Д. Фелицына. Ее, как и многие другие главные регалии, привезли на торжество. В этом году в празднике впервые приняли участие кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

Атаман в своей речи отметил, что представители Кубанского казачьего войска ежегодно собираются на таманской земле, которая стала колыбелью кубанского казачества, чтобы отдать дань памяти первым казакам-переселенцам. Именно отсюда пошло развитие Кубани и кубанского казачества, поэтому для каждого казака эта земля священна.

— Сегодня мы не только опираемся на героическое прошлое предков, но и пишем свою современную историю, подтверждая доблесть и честь заслугами перед Отечеством. Об этом говорят действия казаков во время событий в Крыму, чрезвычайных ситуаций в Крымске и на черноморском побережье, охранная деятельность во время проведения Олимпиады, Параолимпиады, этапа «Формулы-1» и чемпионата мира по футболу-2018 в Сочи. Нам удалось не только сохранить все те направления деятельности, которые исторически сложились у кубанских казаков, но и приумножить их.

Также Николай Долуда напомнил о том, что сегодня казаки задействованы в охране общественного порядка и госграницы, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, они участвуют в природоохранных мероприятиях и ликвидации последствий ЧС, борются с пожарами. Казаки войска продолжили государственную службу во всех направлениях, военно-спортивную подготовку, возродили казачье образование, сделав его системным.

— Ровно год прошел с того дня, как мы учредили Союз казачьей молодежи Кубани, в рядах которого сегодня уже более 90 тысяч школьников, кадетов и студентов. Наша молодежная организация создана не на бумаге. Вы ухаживаете за памятниками нашим солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, помогаете престарелым, детским домам. Вы — часть жизни нашего края. Кубанское казачье войско выбрало единственно верный путь, соединив прошлое и настоящее, и вместе с нашей молодежью мы прокладываем дорогу в будущее,— подчеркнул атаман ККВ.

Войсковой атаман напомнил кубанцам еще об одной важной дате: 225-летия со дня основания храма Покрова Пресвятой Богородицы, который возвели казаки через год после прибытия на Тамань.

В этом храме молились Захарий Чепега, Антон Головатый, Сидор Белый и многие другие атаманы и казаки, вписавшие немало героических страниц в историю казачества.

— Искренне поздравляю всех с годовщиной высадки казаков на Таманский полуостров! Всегда помните свои истоки, оставайтесь верными своей совести и чести! Мира, счастья вам и благополучия! — заключил казачий генерал.

Буря аплодисментов

Казаки возложили цветы к памятнику первопроходцам и воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Именно на таманской земле 75 лет назад завершилось освобождение Кубани. Затем для собравшихся выступили народные коллективы. Отметить важную дату в знаковом для края месте специально приехали вокалисты Кубанского казачьего хора и кадеты Новороссийского казачьего корпуса.

Продолжился праздник в культурном комплексе «Атамань». Здесь, на площадке фестиваля «Казачья слава», выступили профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Кубани. Песни, танцы и инсценировки на тему казачьей истории настолько понравились зрителям, что артистов каждый раз провожали бурными аплодисментами.

Солисты Кубанского казачьего хора подготовили музыкально-театрализованное представление о жизни служивого народа (высадка на Кубань, проводы казаков на войну, встреча победителей). Всего в праздновании приняло участие около 3,5 тысячи профессиональных и самодеятельных артистов.

Гвоздь программы фестиваля — традиционные виды казачьих конноспортивных состязаний. Казаки конной группы почетного караула Кубанского казачьего войска продемонстрировали различные элементы джигитовки: езду лежа поперек седла и стоя, соскок с лошади на ходу, казачью пирамиду. Все эти акробатические трюки совершались на высокой скорости. Каждый из казаков встречал бурю аплодисментов под крики «Любо!».

Для тех, кто интересуется народными промыслами, в куренях этнографической станицы «Атамань» развернулась ярмарка народных ремесел, где пройти мастер-класс мог любой желающий. На подворьях проводились реконструкции традиционных народных обрядов и ритуалов.

Кто не любит лихой скачки?

Показали лихость и удаль участники скачек на приз губернатора края, атамана Кубанского войска и главы Темрюкского района и отделов ККВ. Наездники на лошадях английской скаковой породы старались из всех сил, как и их кони. О скорости говорит такой факт: полтора километра они преодолели за 1 минуту 57 секунд.

В первой скачке на приз главы администрации Краснодарского края на дистанции две тысячи метров и с призовым фондом 100 тысяч рублей бесспорным победителем стал Александр Бортников на жеребце Караджа (наездник — казак Белореченского РКО Александр Бортников). Он получил из рук Николая Долуды кубок и почетную грамоту. Во втором заезде приз атамана Кубанского казачьего войска (призовой фонд — 100 тысяч рублей) получил и казак Полтавского РКО Сергей Никипорец.

В заключительном конном заезде на приз атаманов казачьих отделов Кубанского казачьего войска на дистанции 1200 метров и с призовым фондом 80 тысяч рублей победу поделили между собой Виктор Пикалов на жеребце Кингхайт и Владимир Таричев на кобыле Смуглянка из Усть-Лабинского РКО, а третье место вновь завоевал Александр Бортников на жеребце по кличке Экс.

Возле памятника казакам-первопоселенцам побывало 1200 казаков, четыреста участников движения «Союз казачьей молодежи Кубани» и 10 тысяч зрителей.

Лилия ПОЛТАВЦЕВА