Удача в придачу!

ООО «Агрохолдинг «Каневской», входящее в группу компаний Концерна «Покровский», уже третий раз провело рекламную кампанию «Продай пай и стань обладателем автомобиля» среди пайщиков акционерных обществ ОАО АФПЗ «Победа», ОАО ПЗ «Воля», ООО «Приазовье», ОАО АФП «Нива», ОАО «Родина», ОАО САФ «Русь», ОАО СС ПЗ «Бейсуг», АО «Колос» и ООО «АФ «Бураковская». В розыгрыше участвовало почти четыреста человек, а каждый шестой купон оказался выигрышным.

ООО «Агрохолдинг «Каневской» — одно из сильнейших сельскохозяйственных предприятий Кубани с 90 тысячами гектаров пахотных земель. Предприятия агрохолдинга специализируются на выращивании зерновых культур, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и очень активно развивают овощеводство. В этом году они собрали десять тысяч тонн овощей, и это высокий показатель.

В хозяйствах каневской группы хорошо развито молочное скотоводство, поголовье КРС насчитывает более 21 тысячи голов, из которых фуражных коров девять тысяч. Суточный надой молока составляет 230 тонн.

В этом году Концерн «Покровский» инвестировал строительство в Каневском районе крупного логистического центра общей площадью более 5000 кв. м для хранения, переработки и продажи овощей, выращенных своими предприятиями, которые реализуются по всей России.

Благодаря совместным усилиям специалистов Концерна «Покровский», применению самых передовых технологий, опыта европейских стран, а также соблюдению традиций кубанского земледелия удалось успешно выйти на новый уровень и в животноводстве, и в растениеводстве.

Концерн «Покровский» активно занимается и благотворительностью. Так, только силами Агрохолдинга «Каневской» в этом году реконструировано инфекционное отделение районной больницы на сумму 13 миллионов рублей. А всего на благотворительную деятельность направлено 30 миллионов.

Шестого октября в районном Дворце культуры станицы Каневской вместе с друзьями и родственниками собрались участники акции, продавшие свои земельные паи предприятиям концерна и ставшие участниками розыгрыша призов: двадцати микроволновых печей и двадцати пылесосов, десяти телевизоров и такого же количества холодильников, а также самого ценного приза — автомобиля.

Яркое, красочное и интересное мероприятие было задумано как завершение рекламной кампании. Розыгрыш призов чередовался зажигательными выступлениями артистов различных направлений и возрастов, которые порадовали всех собравшихся в районном Дворце культуры своей энергией, мастерством, артистичностью и задором. И каждое их выступление зрители встречали бурными аплодисментами.

Как говорится, счастлив тот, кто умеет радоваться за других. И таких в зале Дворца культуры набралось подавляющее большинство. Все хлопали счастливчикам в надежде, что и им самим повезет. Объявляется очередной номер лота — и обладателем новехонького холодильника становится Елена Петровна Бабич — жительница станицы Каневской, пенсионер, пайщик ОАО АФП «Нива». К сожалению, победительница в день розыгрыша призов приболела, поэтому сертификат на получение вручили Елене Жабоедовой, представляющей интересы Елены Петровны.

— В минувшем году она также принимала участие в розыгрыше призов, но тогда удача ей не улыбнулась,— поделилась специалист по работе с пайщиками Елена Жабоедова. — Продать свои паи земли или нет, каждый решает сам и у каждого на это свои причины. В прошлом году Елена Петровна продала один из своих земельных участков площадью порядка пяти гектаров, такую же долю земли она продала и в этом году. Таким образом решила материально поддержать своих детей, а тут еще и приз выиграла. Несомненно, будет очень рада, когда мы привезем ей выигрышный сертификат. Рады за нее и мы, потому что человек, отдавший все свои силы работе на земле, заслуживает это. А если говорить в целом, то люди очень охотно участвуют в розыгрышах призов, потому что это становится настоящим радостным праздником для всех его участников.

Один из десяти холодильников выиграл и другой житель станицы Каневской — работник школы №3 Петр Петрович Князев, участвовавший в розыгрыше призов первый раз.

— Продав свою земельную долю, я таким образом решил материально помочь своему сыну, который жил в Краснодаре на съемной квартире,— рассказал счастливый обладатель сертификата. — Был у меня пай, свое хозяйство, но решили, что необходимо помочь сыну деньгами, и вложил их в недвижимость. Уверен, что продажа земельного пая — это верное решение. Я выбрал именно ту компанию, которая заботится о земле и думает о будущем. Так, кстати, поступили многие, кто в этот день собрался в районном Дворце культуры,— подчеркнул Петр Петрович Князев.

Люди, продающие свои паи земли предприятиям Каневского агрохолдинга, не остаются внакладе, а если еще и улыбнется удача в розыгрыше призов, то это им приносит дополнительную радость. В 2016 году на новенькой машине уехал Александр Иванович Шеремет, живущий на хуторе Сводном Приморско-Ахтарского района, в прошлом году счастливым обладателем главного приза стала Людмила Васильевна Сиренко из станицы Бриньковской, которая продала свой земельный пай ЗАО «Племзавод «Бейсуг» Приморско-Ахтарского района.

В этом году автомобиль «Рено-Дастер» выиграл Владимир Николаевич Кравец, пенсионер, житель хутора Некрасова Тимашевского района. У Владимира Николаевича пять сыновей, один из которых трудится в ОАО САФ «Русь». Сам обладатель главного приза долгие годы проработал на Тимашевском элеваторе, а в настоящее время разводит птицу.

— Решил продать пай земли по причине болезни своей супруги, и предложенная за него цена меня вполне устроила,— поделился Владимир Николаевич. — К сожалению, в день розыгрыша призов не смог по семейным обстоятельствам приехать на рекламную кампанию. Зная день ее проведения, стал звонить в ОАО САФ «Русь», чтобы узнать результаты розыгрыша.

Конечно же, всё это время волновался, надеясь на удачу. И тут позвонили из ОАО САФ «Русь» и сообщили, что я стал обладателем главного приза — автомобиля. Радости не было предела, эмоции били через край. Честно говоря, до сих не могу поверить, что выиграл такой прекрасный приз. Как говорится, прилетела удача в придачу после продажи земельного пая. И все это благодаря концерну «Покровский», который проводит среди пайщиков агропредприятий замечательную рекламную кампанию «Продай пай и стань обладателем автомобиля»!

Все участники рекламной кампании, конечно же, продавали свои земельные паи не только за обещанные призы, а по своей насущной бытовой необходимости. Причем стоимость земельного пая в хозяйствах Концерна «Покровский» является одной из самых высоких по краю. Проведенное мероприятие стало для участников розыгрыша призов не только приятной неожиданностью, подведением итогов оригинальной рекламной акции, но и неожиданным ярким всплеском эмоций! И хорошее настроение они повезли домой в различные районы края.

Михаил МУСАЕВ

Фото Владимира СЕМЕНЦА