Владимир Недилько: «Гражданское общество — это люди»

О гражданском обществе, уникальности столицы Кубани и роли депутата в современной жизни интервью с заместителем председателя городской Думы Краснодара Владимиром Недилько.

Когда мы договаривались о встрече с Владимиром Дмитриевичем, он сказал: «Приезжайте ко мне на работу». Хорошо, что сразу уточнили куда, потому что помимо его кабинета на первом этаже мэрии (где в итоге и состоялось интервью. — Здесь и далее прим. авт.) есть еще приемные: как депутата — на улице Ставропольской, 217, как заместителя секретаря Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия» — на улице Кирова, 138, и в общественной приемной — на улице Красноармейской, 53. И, естественно, зал заседаний городской Думы. Одного этого факта достаточно, чтобы судить о многогранности работы, которую ведет Владимир Недилько.

— Владимир Дмитриевич, с какой из ипостасей начнем — депутатской или партийной?

— Для меня это совершенно неразделимые понятия. Я — депутат от «Единой России». Кроме того, уже одиннадцать лет являюсь заместителем секретаря краснодарского местного отделения нашей партии. В моей деятельности такое совмещение очень помогает, так как информация идет по нескольким линиям, что позволяет объективно оценивать ситуацию в городе, узнавать потребности людей и правильно расставлять приоритеты в работе.

— Тогда обратимся к еще одной стороне. Вы — председатель комитета гордумы по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. Как вы понимаете словосочетание «гражданское общество»?

— Очень просто: это люди, которые хотят жить в безопасной, комфортной, сильной России и по мере сил способствуют продвижению к идеалу.

Не возьмусь судить о современном гражданском обществе в масштабе страны, но очевидно, что в нашем городе его роль за последние годы выросла многократно.

Взять недавно созданную Общественную палату (ОП). Вопреки скептическим прогнозам, которые довольно часто можно было услышать-прочитать на стадии формирования палаты, она стала очень действенным органом. В нее вошли уважаемые краснодарцами люди, которые умеют транслировать мнение общества и отстаивать позицию. Общественная палата — очень прочный мостик между простыми гражданами и двумя ветвями власти: законодательной и исполнительной. Во многом именно благодаря инициативам членов ОП зачастую вносятся поправки в принимаемые гордумой нормы, а администрация краевой столицы формирует планы благоустройства.

— Вы о корректировке генерального плана Краснодара?

— Не стоит так зауживать роль общественности. Хотя в качестве иллюстрации обсуждение генплана хорошо подходит для характеристики сегодняшнего состояния гражданского общества. Ведь, если посмотреть на тот план, который предлагался изначально, и то, что мы имеем сегодня, изменения концептуальные.

Благодаря диалогу власти с представителями общественности были найдены уникальные градостроительные решения, появилось больше зеленых зон, вплотную занялись вопросами доступной среды, проектированием и строительством школ, детских садов и так далее. Власть приняла сигнал общества и концентрируется в первую очередь на тех задачах, которые людьми определяются как самые злободневные.

Взять ту же доступную среду. Я далек от утверждений, что Краснодар уже завтра станет эталоном в этом плане. Невозможно одномоментно решить проблемы, которые копились десятилетиями. Но если оглянуться на несколько лет назад и посмотреть на ситуацию сейчас, то станет очевидным: сделано очень много. Появились низкопольные трамваи, троллейбусы, автобусы. Да, пока в недостаточном объеме, но прежде их вовсе не было. Тактильная плитка повсеместно укладывается. Пандусы есть практически у всех зданий, где располагаются социальные службы. Но самое главное, на мой взгляд, коренным образом изменилось мировоззрение людей. Сейчас в порядке вещей, когда абсолютно здоровый человек звонит в мэрию или депутату, если видит, что нет того же пандуса. Проблемы инвалидов стали близки не только им самим, но и людям, которые живут с ними рядом. А это очень много значит не только в моральном плане. Например, уже невозможно представить, что новый дом или микрорайон построят без соблюдения норм доступной среды. В этом тоже огромная роль общественности.

— Депутат по определению является представителем избирателей. От него люди ждут помощи в решении своих или общих проблем. Как вы определяете, что важнее?

— Неисполнимая мечта любого депутата: чтобы денег хватило на всё и сразу. Но такого не бывает, и вряд ли когда-нибудь случится. Поэтому, естественно, приходится определять приоритетные направления. В первую очередь это социальная сфера, образование, здравоохранение, ЖКХ. Немного коснусь того, что удалось сделать с начала года на моем избирательном участке (в округе), а вы оцените, много это или мало.

В детском саду №25 был выполнен капитальный ремонт, а для 109-го дошкольного учреждения были приобретены водонагреватели — оба проекта по сто тысяч рублей каждый. В детский сад комбинированного вида №24 на 50 тысяч приобретено оборудование и мягкая мебель.

По сто тысяч рублей выделено на текущий ремонт в 57-й школе и реконструкцию сетей горячего и холодного водоснабжения СОШ №46. В 58-ю школу на тридцать тысяч купили оргтехнику.

Кроме того, для Центра общего и дополнительного образования «Перспектива» приобретены и установлены сплит-системы.

— Это только по линии образования. А не только для детей что сделано?

— Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта врачебных кабинетов в поликлинике №15. Городской Дом культуры Карасунского округа получил компьютеры и другую необходимую технику ценой двести тысяч рублей.

Немало сделано в плане благоустройства придомовых территорий. Так, по улицам Трудовой Славы, 23, и Благоева, 21/1, мелким щебнем отсыпали игровые площадки. В поселке Пашковский, по адресу: улица Криничная, 24, запланировано изготовление и установка ограждения детской площадки, приобретение и установка садового камня вдоль игровой зоны со стороны проезжей части и отсыпка. И это только то, что сделано по депутатской линии. Если же добавить сюда многочисленные программы благоустройства федерального, краевого и муниципального уровня, список кратно вырастет.

— Правильно ли я понял, что все эти работы были проведены или планируются уже после обсуждения их первоочередности с простыми горожанами?

— Конечно. В основе всей работы депутата лежит мнение избирателей. У нас очень активные и легкие на подъем люди — еще одна уникальная черта Краснодара. Самыми главными помощниками в работе являются председатели ТОСов (территориальное общественное самоуправление). Кстати, интересная статистика: в Краснодаре 86 процентов председателей ТОСов — женщины. Не знаю почему, но определенную специфику такой гендерный состав накладывает, потому что женщины по своей сути более активны и инициативны. Им только дай идею — и они сразу адаптируют ее под местные условия.

Вообще, мне не очень понятно, когда на встречах с коллегами из других регионов я порой слышу сетования на пассивность их избирателей. У нас жизнь кипит. Только по муниципальной целевой программе «Поддержка общественных инициатив и развитие гражданского общества» на 2018 год был выделен 1 миллион 205 тысяч рублей общественным организациям, работающим на территории избирательного округа. Деньги получили восемь организаций и потратили их на подписку периодических печатных изданий, выпуск информационного бюллетеня, организацию экскурсий по местам боевой славы, мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню города и другие торжества.

Такая интенсивная работа идет не только у нас, но и по всему Краснодару. Это я уже как председатель комитета, курирующего общественные организации, говорю.

— Сколько у нас таких организаций?

— В городе — 784. Однако сразу замечу, что только половина ведет активную деятельность, хотя и это очень мощная сила.

Больше всего организаций представляют интересы инвалидов, ветеранов, казаков, национальных меньшинств.

Об их вкладе в повседневную жизнь можно говорить много, и это тема отдельной публикации. Поэтому только немного цифр по одной позиции. За первое полугодие при содействии казачьих патрулей было раскрыто девяносто преступлений, составлено 3200 протоколов об административных правонарушениях, задержано 25 граждан, находящихся в розыске. А добавьте сюда помощь в обеспечении порядка на Олимпиаде, чемпионате мира по футболу, масштабных праздниках. Так, ко Дню Победы казаки взяли под охрану все памятники — и ни одного инцидента. Кроме того, казаки уже стали визитной карточкой нашего города. Гости, в том числе и иностранные, обязательно включают в свою программу развод почетного караула. И это еще одна изюминка нашего неповторимого Краснодара.

— По приоритетным направлениям понятно. А есть ли конкретные дела, завершить которые вы считаете своим предназначением как депутата и просто краснодарца?

— Их пять. Первое — необходимо расширить Центр национальных культур. То здание, где он сейчас размещается, не в состоянии вместить всех желающих, а посему я приложу все силы, чтобы этот вопрос снять.

Второе — создание глобальной экспозиции Музея Боевой Славы в Парке 30-летия Победы. Сегодня есть огромное количество экспонатов, которые мы не можем выставить в силу недостатка места. Необходимо новое оборудованное здание.

Третье — строительство памятника героям Пашковской переправы. Во время боев за Краснодар там сложили свои головы ребята, пошедшие биться с врагом прямо со школьной скамьи, и мы обязаны увековечить память о них.

Четвертое — добиться того, чтобы все дороги в поселке Пашковский имели покрытие, а улицы были освещены.

И пятое — достроить наконец в Пашковке храм. Его начали возводить задолго до моего депутатства и никак не доведут до завершения. Значит, это надо сделать нам.

Так что планов много. А осуществлю эти — появятся новые. Жизнь не стоит на месте.

Досье «Кубани сегодня»

Владимир Недилько

Родился 21 августа 1952 года в Темрюке.

Образование высшее профессиональное, кандидат экономических наук.

Работа: советник главы МО город Краснодар, заместитель секретаря Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих (это основное место работы), заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия».

Партийная принадлежность: член ВПП «Единая Россия» с 18мая 2005 года.

Семейное положение: женат, имеет дочь.

Беседовал Иван ПРЫТЫКА