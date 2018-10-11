Колорит национальных танцев

Балет Кубанского казачьего хора совместно с двумя профессиональными хореографическими кавказскими коллективами впервые выступил на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки в рамках абонемента «Музыкальный мир РОССИЯ».

Идея популяризовать традиционное искусство народов, населяющих многонациональную Россию, проводить совместные и обменные выступления на различных площадках страны принадлежит созданному пять лет назад Союзу национальных (народных) профессиональных творческих коллективов, сопредседателями которого являются художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора, народный артист России, лауреат государственных премий РФ, профессор, композитор Виктор Захарченко и художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Александра Пермякова. И вот недавно приступить к осуществлению идеи удалось благодаря Московскому международному Дому музыки, который предоставил для регулярных концертов одну из ведущих столичных площадок — Светлановский зал.

Искрометная дагестанская лезгинка, чеченский танец с саблями и лихая пляска кубанских казаков — и всё это на одной сцене, в одном концерте! Седьмого октября абонемент открыл красочное хореографическое шоу: огненный темперамент артистов Государственного академического заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгинка» дополнил виртуозное мастерство Государственного академического ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах» и колоритное казачье искусство балета Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора. Стремительные мужские номера с виртуозными трюками чередовались с плавными, исполненными достоинства женскими грациозными движениями.

Танцоры Кубанского хора впервые самостоятельно выступили в Москве. Концертную программу подготовила балетмейстер — заслуженная артистка Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Кубани Елена Арефьева. Артисты представили зрителям лучшие за все восемьдесят лет существования танцевальной группы в хоре номера различных постановщиков: заслуженного деятеля искусств РСФСР Вячеслава Модзолевского, заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии Григория Гальперина, народного артиста России Николая Кубаря, Валерия Анучина, Вадима Константинова. Среди этих вокально-хореографических композиций «Встреча кубанских казаков», «Казачий пляс», «Ковал кузнец казачью шашку», танец некрасовских казаков «Крыло». Из современного репертуара — танец с кнутами «Кубанский пляс», веселая «Гарно грають бубны на Кубани» и другие зажигательные номера.

Все, кто пришел в этот вечер в Светлановский зал Московского международного Дома музыки, еще раз убедились, сколь необъятна и велика Россия, которая не перестает удивлять мир многообразием истинно народного творчества.