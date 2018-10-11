Автомобили буквально все заполонили

Казалось бы, логичней всего свой старый автомобиль продать или сдать на утилизацию, чтобы его разобрали на запчасти. Однако зачастую этого не происходит. Сначала жалко продавать машину за бесценок — пусть, мол, постоит. Потом уже ржавую и рад был бы продать хоть за сколько-нибудь, да никому она не нужна. В итоге автомобиль либо привозят на так называемые «разборки» и просто дарят, либо, что хуже всего, бросают где-нибудь в лесу, на заброшенных стоянках или даже топят в речке или озере. С глаз, как говорится, долой.

В настоящее время в мире существуют целые некрополи из старых и никому не нужных автомобилей. Да что там старые машины! Коротают свой век на гигантских стоянках и вышедшие с завода, но не нашедшие хозяев абсолютно новые автомобили. Все они для окружающей среды являются самой настоящей бомбой замедленного действия. Ведь от долгого пребывания на открытом воздухе металл начинает окисляться и окись железа с дождевыми водами впитывается в грунт. От ветра на автомобилях трескается и осыпается краска. А оставшееся в них масло и топливо день за днем просачиваются в почву, отравляя вокруг всё живое.

Считается, что первое кладбище автомобилей появилось в США в тридцатые годы прошлого столетия. В пятидесяти милях от Атланты располагается участок леса, полный ржавых машин. На табличке написано: «Самое старое в мире кладбище автомобилей, восемьдесят лет». Сначала это было не захоронение старых авто, а небольшой бизнес семейства Льюисов, которые по бросовой цене скупали подержанные автомобили, разбирали на запчасти и продавали. В 1970 году бизнес перешел по наследству внуку основателя площадки, который решил не разбирать автомобили и не продавать их на запчасти, а… сохранять. В «городе старых машин» более четырех тысяч классических автомобилей, большинство из которых 1972 года производства или старше. Это форды, кадиллаки и даже редкий молочный грузовик «мак», произведенный в 1941 году. Сегодня любой желающий за определенную плату может посетить этот своеобразный «музей» и сфотографировать его ржавые, покрытые мхом экспонаты.

Кладбище брошенных когда-то красивых автомобилей было расположено в центре небольшого леса, возле деревеньки Шатийон, находящейся в южной Бельгии. Во время Второй мировой войны все эти машины принадлежали американским солдатам, которые после окончания войны так и не смогли переправить их в свою страну: слишком высока была стоимость транспортировки через океан. По всему лесу было разбросано более пятиста автомобилей, медленно обрастающих мхом и легендами. Кстати, последнее из кладбищ было ликвидировано в 2010 году из-за экологических проблем, но его фотографии всё еще можно найти в сети Интернет.

А в одном из городов американского штата Орегон есть небольшая площадка за высоким забором, территория которой полностью забита старыми американскими автомобилями. Все машины когда-то принадлежали компании, занимающейся эвакуацией автомобилей, разборкой и продажей автозапчастей.

Самое большое кладбище такси находится в Китае. До восьмидесятых годов личный автомобиль в этой стране был в прямом смысле предметом роскоши. Объем такси в общем потоке транспорта в те годы составлял восемьдесят процентов. Но с каждым годом наемный транспорт всё больше оставался не у дел. Таксопарк постоянно сокращали, многие организации банкротились и закрывались. Старые автомобили было сложно продать, поэтому их отправлялись «до лучших времен» на отдаленный пустырь. Со временем это временная парковка стала для них пожизненным местом пребывания.

Есть в мире и самое необычное кладбище автомобилей. Находится оно… на дне Красного моря. Во время Второй мировой войны немецкие бомбардировщики затопили британский военный сухогруз «Тистлегорм», на борту которого перевозили технику для нужд армии, находящейся в Египте. Еще несколько лет назад исследовать затонувшее судно было строго запрещено, так как в трюмах корабля находился целый арсенал боеприпасов, которые могли сдетонировать в любой момент. И только не так давно это судно удалось разминировать. Саперы достали со дна несколько тонн противотанковых мин, артиллерийских снарядов, патронов и гранат.

Помимо оружия на борту судна находилось огромное количество автомобилей «бедфорд», «моррис» и фордов с прицепами, переносными электрогенераторами, сотни мотоциклов «БСА» W-M20, «Матчлесс» G3L и «Нортон» 16H. Дополняли груз британские легкие многоцелевые бронетранспортеры «Универсал Карриер» MK II и даже два паровоза «Стенниер» 8F! Кстати, интересный факт: впервые «Тистлегорм» был обнаружен в марте 1955 года командой Жака Ива Кусто во время его экспедиции в Индийский океан на исследовательском судне «Калипсо».

Кроме того, что в мире огромное количество старых автомобилей, ежегодно увеличивается и количество автомобилей, которые не нашли своего покупателя. Миллионы невостребованных автомобилей находят свой, судя по всему, вечный приют на огромных загородных площадках и закрытых аэродромах.

К примеру, 57 тысяч машин стоит в Балтиморском порту в Америке. Десятки тысяч машин находятся на стоянке в местечке Ширнесс в Великобритании. Для создания подобных стоянок автопроизводителям приходится покупать всё больше земли. Казалось бы, сбросьте несколько тысяч долларов — и машины сразу будут проданы. Но нет. Автопроизводители не хотят терять ни цента, ведь, как считают они, тогда не получится продать более дорогие модели автомобилей.

В России такая стоянка расположилась на взлетно-посадочной полосе недалеко от Санкт-Петербурга. Машины были привезены из Европы, но оказались никому не нужны. Интересный факт: на Земле уже больше машин, чем людей. Количество авто достигает почти 10 миллиардов!

Автомобиль — это целая система механизмов, разнообразных устройств и агрегатов, которые предназначены для того, чтобы пребывать в движении, выдерживать силовые нагрузки и так далее.

Разработчики и конструкторы машины продумывают все ее составные части с учетом того, что автомобиль будет постоянно или хотя бы периодически пребывать в движении. На стоянках же машины под влиянием дождей и ветра медленно разрушаются, превращаясь, по сути, в ржавое корыто. Различные присадки современных масел при условии высокой температуры вступают в реакцию как между собой, так и с деталями мотора и коробки, что ведет к их окислению и к эффекту расслаивания. Ржавеют тормозные диски, теряют свои свойства при длительной стоянке сальники, прокладки, шланги и уплотнительные резинки. Также у автомобиля при длительной стоянке начинается коррозия кузова, топливного бака, цилиндров, клапанов и многого другого. Становятся несимметричными колеса.

Известный факт: у автомобиля, который более дух лет простоял на стоянке, быть купленным практически нет никаких шансов. Но автомобильная индустрия не может просто взять и остановить производство новых автомобилей. В этом случае им придется закрыть все заводы и сотни тысяч сотрудников останутся без работы. Поэтому судьба у всех этих автомобилей одна: несколько лет разрушаться под открытым небом, а затем быть разобранными и в итоге попасть под пресс.

Кстати, утилизация автомобилей — широко распространенная практика по всему миру. В чем суть процесса утилизации авто? Это достаточно непростая многоступенчатая процедура, которая начинается с подготовки авто к разборке. Сначала с автомобиля снимаются все пластиковые элементы, резиновые уплотнители, колеса, электрическое оборудование и шланги. То есть автомобиль, по сути, превращают в кусок металла.

После удаления пластика, резины и электроники избавляются от отработанных жидкостей. Это необходимо для того, чтобы они не разъедали металл, который будет деформироваться под прессом. К тому же преследуется еще одна цель — экологическая безопасность. Далее следует сам процесс утилизации. На этом этапе полностью очищенный от дополнительных элементов кузов помещается под пресс, который сжимает металлический корпус. Затем этакий железный пласт отправляют на переплавку. Вторичный материал, полученный после переплавки, используется для производства новых машин.

Отдельно нужно сказать об утилизации покрышек. До недавнего времени вопрос их утилизации сводился к тому, чтобы покрышки где-нибудь захоронить. Но этот способ представляет опасность для экологии: в почве долгое время сохраняются вредные вещества, которые могут отравлять воду и воздух. Сжигание автопокрышек наносит еще больший вред окружающей среде, так как в атмосферу мгновенно выделяется огромное количество канцерогенов, а земля, где они горели, на десятилетия останется бесплодной. По мнению специалистов, наиболее выгодным и безопасным для экологии считается механический способ переработки шин. То есть шины, проще говоря, перерабатывают в резиновую крошку. Способ дробления прост, не требует больших затрат, является безотходным и, что самое главное, не загрязняет почву и атмосферу вредными веществами.

Резиновую крошку можно использовать вторично для производства различных резиновых и резинотехнических изделий, новых шин, в кровельном деле, дорожном строительстве, а также для производства высококачественных резиновых покрытий для детских и спортивных площадок и обустройства городских улиц.

Подготовила Людмила Буркина